В Абзелиловском районе мужчина убил жену приревновав ее к своему брату

Предварительно установлено, что 5 октября обвиняемый распивал алкоголь у себя дома вместе с супругой и своим братом. Во время застолья на почве ревности злоумышленник нанес каждому по одному удару ножом. От ранений женщина скончалась на месте, а мужчина потерял сознание. После обвиняемый лег спать.
Утром односельчане обнаружили тело женщины и раненного мужчину, после чего сразу вызвали скорую. Пострадавший выжил.
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство двух и более лиц».