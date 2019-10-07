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В Абзелиловском районе мужчина убил жену приревновав ее к своему брату

Добавлено: 07.10.19
Просмотров: 74
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе мужчина убил жену приревновав ее к своему брату

В Абзелиловском районе полиция задержала 48-летнего подозреваемого в убийстве своей жены и покушении на убийство своего брата. Об этом сообщает СК Башкирии.

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Предварительно установлено, что 5 октября обвиняемый распивал алкоголь у себя дома вместе с супругой и своим братом. Во время застолья на почве ревности злоумышленник нанес каждому по одному удару ножом. От ранений женщина скончалась на месте, а мужчина потерял сознание. После обвиняемый лег спать.

Утром односельчане обнаружили тело женщины и раненного мужчину, после чего сразу вызвали скорую. Пострадавший выжил.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство двух и более лиц».

Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay.com
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