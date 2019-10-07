В Уфе в ходе застолья на рабочем месте, женщина ударила ножом в грудь своей коллеге

В дежурную часть Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение из городской больницы. Медики сообщили, что к ним доставлена женщина с проникающим ранением.





По предварительным данным, потерпевшая вместе со своей 32-летней коллегой распивали спиртные напитки на работе. В ходе застолья между женщинами возник конфликт. В последующем коллега схватила нож, и нанесла потерпевшей удар в область грудной клетки.

Раненая была госпитализирована в больницу. Подозреваемая задержана сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции. Причину своего поступка, она объяснить не смогла из-за сильного алкогольного опьянения. С места преступления изъято орудие преступления - нож.По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации.