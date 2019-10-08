Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Ишимбае посетитель обвинил врача в избиении и пьянстве

В Ишимбае посетитель обвинил врача в избиении и пьянстве

Добавлено: 08.10.19
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Ишимбае посетитель обвинил врача в избиении и пьянстве

В городе Ишимбай пациент обвинил хирурга одной из больниц в пьянстве на рабочем месте и избиении. В Сети появился ролик, на кадрах которого врач бьет местного жителя в нос на глазах у его матери и супруги.

В Ишимбайском районе медведь напал на стадо коров

Читайте также:

В Ишимбайском районе медведь напал на стадо коров
Мужчина отказался принимать пациента. При этом врач приемного покоя попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов и обвинил автора видео в "провокации".
"Докажи! Полиция приедет будет дальше разбираться!", - кричит врач, после чего прогнал пациента и его мать.

Источник: ren.tv
Фото: скриншот видео
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Белебеевском районе Башкирии врача обвиняют в сексуальных домогательствах
Происшествия
В Белебеевском районе Башкирии врача обвиняют в сексуальных домогательствах
В Белебее пациентка стала причиной увольнения молодого медика с работы
Происшествия
В Белебее пациентка стала причиной увольнения молодого медика с работы
Салават Камалетдинов назначен и.о. главного врача Кармаскалинской больницы
Здравоохранение
Салават Камалетдинов назначен и.о. главного врача Кармаскалинской больницы
Жители Башкирии смогут получать результаты анализов по интернету
Общество / Здравоохранение
Жители Башкирии смогут получать результаты анализов по интернету
Пациент уфимского диспансера набросился на медперсонал
Происшествия
Пациент уфимского диспансера набросился на медперсонал
Врача Аскинской больницы осудили за смерть ребенка
Происшествия
Врача Аскинской больницы осудили за смерть ребенка
Уфимский акушер задушил новорожденного ребенка
Человек и закон
Уфимский акушер задушил новорожденного ребенка
Владимир Путин наградил двоих врачей из Башкирии
Общество
Владимир Путин наградил двоих врачей из Башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: