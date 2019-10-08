В Ишимбае посетитель обвинил врача в избиении и пьянстве

В городе Ишимбай пациент обвинил хирурга одной из больниц в пьянстве на рабочем месте и избиении. В Сети появился ролик, на кадрах которого врач бьет местного жителя в нос на глазах у его матери и супруги.



"Докажи! Полиция приедет будет дальше разбираться!", - кричит врач, после чего прогнал пациента и его мать.

Фото: скриншот видео

Мужчина отказался принимать пациента. При этом врач приемного покоя попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов и обвинил автора видео в "провокации".