В Ишимбае посетитель обвинил врача в избиении и пьянстве
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В городе Ишимбай пациент обвинил хирурга одной из больниц в пьянстве на рабочем месте и избиении. В Сети появился ролик, на кадрах которого врач бьет местного жителя в нос на глазах у его матери и супруги.
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"Докажи! Полиция приедет будет дальше разбираться!", - кричит врач, после чего прогнал пациента и его мать.
Источник:
ren.tv
Фото: скриншот видео
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