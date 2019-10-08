В Учалинском районе при загадочных обстоятельствах пропала Анжелика Сафиуллина

В Башкирии в Учалинском районе при загадочных обстоятельствах пропала 21-летняя Анжелика Сафиуллина. Девушка вышла из своего дома в деревне Калканово в четыре часа дня. После этого обратно она уже не вернулась.
В Учалинском районе на поиски 21-летней Анжелики Сафиуллиной выдвинулись односельчане и волонтеры. Дома у молодой матери остались маленькая дочка и муж. Анжелика вышла из дома примерно в 4 часа дня. Мобильный телефон девушка с собой не взяла.
Вечером родные молодой матери сразу же подняли тревогу. Помимо самостоятельных поисков родственники обратились за помощью в полицию. У односельчан версий несколько. Некоторые уверены, что молодые супруги поругались перед исчезновением девушки, однако близкие друзья семьи отмечают: Анжелика с супругом жили душа в душу.
Радмир С., житель Учалинского района:
Этот парень со мной работал, лично его знаю. Он не пьет, не курит, у него есть свое хозяйство. Кроме своей семьи еще и своим родителям помогает. Если есть работа - сразу за нее берется, не брезгует, как остальные.
Также односельчане сразу же отмели версию, согласно которой пропавшая девушка могла "загулять" у кого-то в гостях. Анжелика не пила алкоголь.
Ляйсан В., жительница Учалинского района:
Нужно больше волонтеров, не могла же она просто испариться. Господи, хоть бы нашлась миленькая. Оставила дома малышку, муж себе места не находит.