Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Учалинском районе при загадочных обстоятельствах пропала Анжелика Сафиуллина

В Учалинском районе при загадочных обстоятельствах пропала Анжелика Сафиуллина

Добавлено: 08.10.19
Просмотров: 116
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Учалинском районе при загадочных обстоятельствах пропала Анжелика Сафиуллина

В Башкирии в Учалинском районе при загадочных обстоятельствах пропала 21-летняя Анжелика Сафиуллина. Девушка вышла из своего дома в деревне Калканово в четыре часа дня. После этого обратно она уже не вернулась.


В Учалинском районе на поиски 21-летней Анжелики Сафиуллиной выдвинулись односельчане и волонтеры. Дома у молодой матери остались маленькая дочка и муж. Анжелика вышла из дома примерно в 4 часа дня. Мобильный телефон девушка с собой не взяла.

В Учалинском районе дельтаплан совершил жесткую посадку, пострадала женщина

Читайте также:

В Учалинском районе дельтаплан совершил жесткую посадку, пострадала женщина
Вечером родные молодой матери сразу же подняли тревогу. Помимо самостоятельных поисков родственники обратились за помощью в полицию. У односельчан версий несколько. Некоторые уверены, что молодые супруги поругались перед исчезновением девушки, однако близкие друзья семьи отмечают: Анжелика с супругом жили душа в душу.

Радмир С., житель Учалинского района:
Этот парень со мной работал, лично его знаю. Он не пьет, не курит, у него есть свое хозяйство. Кроме своей семьи еще и своим родителям помогает. Если есть работа - сразу за нее берется, не брезгует, как остальные.
Также односельчане сразу же отмели версию, согласно которой пропавшая девушка могла "загулять" у кого-то в гостях. Анжелика не пила алкоголь.

Ляйсан В., жительница Учалинского района:
Нужно больше волонтеров, не могла же она просто испариться. Господи, хоть бы нашлась миленькая. Оставила дома малышку, муж себе места не находит.

Источник: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Дюртюлинском районе мать пропавшего Тимура Хабирова призналась, что выбросила его в поле
Происшествия
В Дюртюлинском районе мать пропавшего Тимура Хабирова призналась, что выбросила его в поле
В Дюртюлинском районе из дома пропал годовалый ребенок
Происшествия
В Дюртюлинском районе из дома пропал годовалый ребенок
Пропавшую год назад уфимку Люцию Хабибуллину нашли мертвой в районе Бирского тракта
Происшествия
Пропавшую год назад уфимку Люцию Хабибуллину нашли мертвой в районе Бирского тракта
В Учалинском районе на поиски пропавшей туристки направлена группа спасателей
Происшествия
В Учалинском районе на поиски пропавшей туристки направлена группа спасателей
Житель Учалинского района решил наладить бизнес убив чужую лошадь
Происшествия
Житель Учалинского района решил наладить бизнес убив чужую лошадь
В Стерлитамаке пропала без вести беременная Раиля Иванова
Происшествия
В Стерлитамаке пропала без вести беременная Раиля Иванова
В Учалинском районе продуктовая «Газель» насмерть сбила пенсионерку
Происшествия
В Учалинском районе продуктовая «Газель» насмерть сбила пенсионерку
В Учалинском районе Башкирии опрокинулся трактор, водитель погиб
Общество / Происшествия
В Учалинском районе Башкирии опрокинулся трактор, водитель погиб
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: