В Учалинском районе при загадочных обстоятельствах пропала Анжелика Сафиуллина

В Башкирии в Учалинском районе при загадочных обстоятельствах пропала 21-летняя Анжелика Сафиуллина. Девушка вышла из своего дома в деревне Калканово в четыре часа дня. После этого обратно она уже не вернулась.





В Учалинском районе на поиски 21-летней Анжелики Сафиуллиной выдвинулись односельчане и волонтеры. Дома у молодой матери остались маленькая дочка и муж. Анжелика вышла из дома примерно в 4 часа дня. Мобильный телефон девушка с собой не взяла.

Этот парень со мной работал, лично его знаю. Он не пьет, не курит, у него есть свое хозяйство. Кроме своей семьи еще и своим родителям помогает. Если есть работа - сразу за нее берется, не брезгует, как остальные.

Нужно больше волонтеров, не могла же она просто испариться. Господи, хоть бы нашлась миленькая. Оставила дома малышку, муж себе места не находит.

Вечером родные молодой матери сразу же подняли тревогу. Помимо самостоятельных поисков родственники обратились за помощью в полицию. У односельчан версий несколько. Некоторые уверены, что молодые супруги поругались перед исчезновением девушки, однако близкие друзья семьи отмечают: Анжелика с супругом жили душа в душу.Также односельчане сразу же отмели версию, согласно которой пропавшая девушка могла "загулять" у кого-то в гостях. Анжелика не пила алкоголь.