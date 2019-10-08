В Стерлитамаке нашли тело подростка с пакетом на голове
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В Стерлитамаке накануне днем в лесу прохожие обнаружили тело 17-летнего парня. Как стало известно агентству «Башинформ» от источника, на голове у подростка был полиэтиленовый пакет, а рядом с телом найдены тюбики клея. Видимых повреждений нет.
В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что по факту обнаружения тела молодого человека проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины его гибели.
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Источник:
www.bashinform.ru
Фото: newsbash.ru
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