В Стерлитамаке нашли тело подростка с пакетом на голове

В Стерлитамаке накануне днем в лесу прохожие обнаружили тело 17-летнего парня. Как стало известно агентству «Башинформ» от источника, на голове у подростка был полиэтиленовый пакет, а рядом с телом найдены тюбики клея. Видимых повреждений нет.



В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что по факту обнаружения тела молодого человека проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины его гибели.

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Фото: newsbash.ru