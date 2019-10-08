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В Благовещенском районе произошла утечка стоков АО «Полиэф»

Добавлено: 08.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенском районе произошла утечка стоков АО «Полиэф»

8 октября в администрации Благовещенского района состоялось заседание комиссии по факту разлива технологической пены из колодца слива очищенных стоков АО «Полиэф» на территории городского поселения город Благовещенск.


Факт загрязнения выявлен 7 октября 2019 года местными жителями. На место происшествия выехал глава администрации города, члены КЧС района. Были вызваны экологические службы и работники правоохранительных органов. По информации представителей АО «Полиэф», повышения уровня в технологических колодцах слива очищенных стоков произошло в результате некорректной работы насоса.

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По предварительным оценкам, площадь разлива технологической пены составляет 15 квадратных метров. Рисков для окружающей среды, распространения по рельефу местности не возникло. Прилегающая к колодцам территория очищена.

Надзорные органы проводят мероприятия по установлению причин происшествия.

На совещании было принято решение до 10 октября разработать план мероприятий по усилению контроля за попадание отходов производства в окружающую среду.

Источник: vk.com
Фото: vk.com
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