В Уфе отец избил дочь за то, что та курила кальян с друзьями

Накануне в Уфе жители одной из многоэтажек стали свидетелями семейной драмы переросшей в драку. Причиной конфликта стало недовольство отца поведением своей 13-летней дочери. Девочка курила кальян в одном из баров города вместе с друзьями.





Житель Уфы, просматривая социальные сети дочери, наткнулся на пост, в котором сообщалось, что компания друзей собирается в кальянной на улице Столярова. Данный факт взбесил мужчину, и он в ярости пришел забирать свою дочь. Взяв ее за руку, он потащил ее домой. Однако от агрессивного отца девочку защищали ее друзья.

Мы спокойно проводили время, когда пришел ее папа. Он начал кричать и хватать ее за руку. Он был в полном бешенстве. Единственное, что остается сказать, что это было абсолютно неадекватное поведение.

Сейчас проводится судмедэкспертиза пострадавшей девушки. По ее результатам уже будет принято соответствующее процессуальное решение.



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Фото: скриншот видео

Раздосадованный поступком своей дочери родитель решил проучить девочку рукоприкладством. Он бил дочь кулаками по пути домой. Драка попала в объектив камер видеонаблюдения, установленных в лифте дома.В МВД Башкирии сообщили, что ситуация взята под контроль. В отношении мужчины составлен протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».