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В Уфе отец избил дочь за то, что та курила кальян с друзьями

Добавлено: 09.10.19
Просмотров: 45
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе отец избил дочь за то, что та курила кальян с друзьями

Накануне в Уфе жители одной из многоэтажек стали свидетелями семейной драмы переросшей в драку. Причиной конфликта стало недовольство отца поведением своей 13-летней дочери. Девочка курила кальян в одном из баров города вместе с друзьями.


Житель Уфы, просматривая социальные сети дочери, наткнулся на пост, в котором сообщалось, что компания друзей собирается в кальянной на улице Столярова. Данный факт взбесил мужчину, и он в ярости пришел забирать свою дочь. Взяв ее за руку, он потащил ее домой. Однако от агрессивного отца девочку защищали ее друзья.

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Очевидец произошедшего:
Мы спокойно проводили время, когда пришел ее папа. Он начал кричать и хватать ее за руку. Он был в полном бешенстве. Единственное, что остается сказать, что это было абсолютно неадекватное поведение.
Раздосадованный поступком своей дочери родитель решил проучить девочку рукоприкладством. Он бил дочь кулаками по пути домой. Драка попала в объектив камер видеонаблюдения, установленных в лифте дома.

В МВД Башкирии сообщили, что ситуация взята под контроль. В отношении мужчины составлен протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Пресс-служба МВД РБ:
Сейчас проводится судмедэкспертиза пострадавшей девушки. По ее результатам уже будет принято соответствующее процессуальное решение.
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Источник: bash.news
Фото: скриншот видео
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