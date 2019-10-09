В Балтачевском районе мужчина признался в убийстве жены
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Балтачевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя по подозрению в убийстве.
В пресс-службе республиканского Следкома сообщили, что днем 7 октября дома между мужем и женой произошла ссора. Нетрезвый мужчина заподозрил женщину в супружеской неверности.
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«В ходе допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.
Источник:
www.bashinform.ru
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