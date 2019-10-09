В Балтачевском районе мужчина признался в убийстве жены

Балтачевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя по подозрению в убийстве.





В пресс-службе республиканского Следкома сообщили, что днем 7 октября дома между мужем и женой произошла ссора. Нетрезвый мужчина заподозрил женщину в супружеской неверности.

«В ходе допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.



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Ревнивец схватил нож и ударил им супругу. От полученных травм она скончалась. После преступник пошел к соседу и сообщил о содеянном. На место прибыли полицейские и задержали предполагаемого убийцу.