В Благовещенске на заводе "Полиэф" на цистерну рухнула стена

Сегодня вечером, 9 октября, в Башкирии раздался хлопок на одном из заводов. Как сообщил «Вести-Башкортостан» источник в экстренных службах, инцидент произошел на предприятии ПОЛИЭФ в городе Благовещенске.





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По предварительным данным, обрушилась стена одного из помещений завода, в результате чего повредилась цистерна объемом 20 кубических метров. Сейчас на место экстренно выехали все ответственные службы. Подробности ЧП выясняются.