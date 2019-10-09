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В Благовещенске на заводе "Полиэф" на цистерну рухнула стена

Добавлено: 09.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенске на заводе "Полиэф" на цистерну рухнула стена

Сегодня вечером, 9 октября, в Башкирии раздался хлопок на одном из заводов. Как сообщил «Вести-Башкортостан» источник в экстренных службах, инцидент произошел на предприятии ПОЛИЭФ в городе Благовещенске.

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По предварительным данным, обрушилась стена одного из помещений завода, в результате чего повредилась цистерна объемом 20 кубических метров.  Сейчас на место экстренно выехали все ответственные службы. Подробности ЧП выясняются.
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Источник: gtrk.tv

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