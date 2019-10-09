Авария в Благовещенске на заводе "Полиэф": видео с места происшествия

Сначала обвалилась стена одного из помещений завода. Из-за этого резервуар объемом 20 кубических метров рухнул вниз. Часть промышленных стоков попала на прилегающую территорию. ⠀⠀



Сейчас на месте происшествия работают специальные службы: 10 единиц техники и 29 человек. Их задача – не допустить дальнейшего розлива, а также собрать стоки на загрязненном участке.⠀⠀

По данным МЧС России по РБ, населенные пункты и другие предприятия не попадают в опасную зону. Пострадавших нет.⠀На месте происшествия работает начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, представители администрации Главы Республики Башкортостан. ⠀На место также выехала лаборатория Министерства природопользования и экологии РБ, специалисты возьмут все необходимые пробы. По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова создан оперативный штаб, ситуация под контролем. ⠀Качество питьевой воды находится под ежечасным контролем служб МУП «Уфаводоканал». Вода исследуется Центром аналитического контроля качества по 105 показателям.