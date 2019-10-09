Авария в Благовещенске на заводе "Полиэф": видео с места происшествия

По данным МЧС России по РБ, населенные пункты и другие предприятия не попадают в опасную зону. Пострадавших нет.⠀ ⠀ На месте происшествия работает начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, представители администрации Главы Республики Башкортостан. ⠀ ⠀ На место также выехала лаборатория Министерства природопользования и экологии РБ, специалисты возьмут все необходимые пробы. По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова создан оперативный штаб, ситуация под контролем. ⠀ ⠀ Качество питьевой воды находится под ежечасным контролем служб МУП «Уфаводоканал». Вода исследуется Центром аналитического контроля качества по 105 показателям.