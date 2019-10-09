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Авария в Благовещенске на заводе "Полиэф": видео с места происшествия

Добавлено: 09.10.19
Просмотров: 12
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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Авария в Благовещенске на заводе "Полиэф": видео с места происшествия

Сначала обвалилась стена одного из помещений завода. Из-за этого резервуар объемом 20 кубических метров рухнул вниз. Часть промышленных стоков попала на прилегающую территорию. ⠀⠀


Сейчас на месте происшествия работают специальные службы: 10 единиц техники и 29 человек. Их задача – не допустить дальнейшего розлива, а также собрать стоки на загрязненном участке.⠀⠀

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По данным МЧС России по РБ, населенные пункты и другие предприятия не попадают в опасную зону. Пострадавших нет.⠀

На месте происшествия работает начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, представители администрации Главы Республики Башкортостан. ⠀

На место также выехала лаборатория Министерства природопользования и экологии РБ, специалисты возьмут все необходимые пробы. По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова создан оперативный штаб, ситуация под контролем. ⠀

Качество питьевой воды находится под ежечасным контролем служб МУП «Уфаводоканал». Вода исследуется Центром аналитического контроля качества по 105 показателям.

Источник: vk.com
Видео: youtu.be
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