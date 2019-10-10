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Аварию в Благовещенске прокомментировал Радий Хабиров

Добавлено: 10.10.19
Просмотров: 44
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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Аварию в Благовещенске прокомментировал Радий Хабиров

Глава Башкирии прокомментировал ЧП на «ПОЛИЭФе». По словам руководителя республики, пострадавших нет, здоровью людей ничего не грозит.


Радий Хабиров отметил, что на место утечки направлены все силы и средства. Кроме того, завтра пройдёт встреча с руководством предприятия, включая акционеров. На собрании будут выяснять, с чем связаны регулярные инциденты на заводе, решать вопрос о компенсации и дополнительных мерах, которое предприятие обязано предпринять в контексте экологической безопасности.

Авария в Благовещенске на заводе "Полиэф": видео с места происшествия

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МЧС Башкирии:
На место для устранения следствий случившегося из г. Уфы прибыло 8 ассенизаторских автомашин 30 самосвалов, 7 погрузчиков, 1 илосос, 2 трактора, 8 экскаваторов, 4 поливомоек.  
МЧС Башкирии
На месте происшествия силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 83 единицы техники, 167 человек, в том числе от МЧС: 15 единиц техники, 40 человек. 
Напомним, в Благовещенске на предприятии «ПОЛИЭФ» произошло чрезвычайное происшествие. На одном из резервуаров с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены.
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Источник: bash.news
Фото: соцсети
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