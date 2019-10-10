В ликвидации ЧП в Благовещенске принимают участие коммунальные службы Уфы

9 октября на ОАО «ПОЛИЭФ» в г. Благовещенске на одном из резервуаров предприятия с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены. В результате чего часть стоков попала на прилегающую территорию. На данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы.





В настоящий момент в Администрации ГО г. Уфа организован штаб и по поручению главы Администрации Ульфата Мустафина для оказания технической помощи соседнему Благовещенскому муниципальному образованию направлено 90 единиц техники: самосвалы, трактора, погрузчики и экскаваторы.

Также для работников организовано горячее питание.Напомним, что качество питьевой воды находится под ежечасным контролем служб МУП «Уфаводоканал». Вода исследуется Центром аналитического контроля качества по 105 показателям.