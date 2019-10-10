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В ликвидации ЧП в Благовещенске принимают участие коммунальные службы Уфы

Добавлено: 10.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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В ликвидации ЧП в Благовещенске принимают участие коммунальные службы Уфы

9 октября на ОАО «ПОЛИЭФ» в г. Благовещенске на одном из резервуаров предприятия с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены. В результате чего часть стоков попала на прилегающую территорию. На данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы.


В настоящий момент в Администрации ГО г. Уфа организован штаб и по поручению главы Администрации Ульфата Мустафина для оказания технической помощи соседнему Благовещенскому муниципальному образованию направлено 90 единиц техники: самосвалы, трактора, погрузчики и экскаваторы.

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Также для работников организовано горячее питание.

Напомним, что качество питьевой воды находится под ежечасным контролем служб МУП «Уфаводоканал». Вода исследуется Центром аналитического контроля качества по 105 показателям.

Источник: vk.com
Фото: vk.com
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