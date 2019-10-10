Руководство "Полиэф" прокомментировало аварию в Благовещенске

В башкирском городе Благовещенске на концерне «ПОЛИЭФ» накануне вечером произошла утечка промышленных отходов. На данный момент на территории производства проводятся аварийно-восстановительные работы. Жертв и пострадавших нет. Здоровью людей ничего не угрожает, сообщает МЧС по РБ.



По поручению главы республики Радия Хабирова создан оперативный штаб. На месте происшествия работают начальник ГУ МЧС по республике Марат Латыпов, председатель ГКЧС Фарит Гумеров, представители администрации руководителя региона. Также на место выехала лаборатория Минэкологии — специалисты проводят все необходимые мероприятия, в том числе ежечасно берутся пробы воды.

«В настоящее время совместно с профильными областными службами ведется работа по сбору стоков на местности и недопущению увеличения площади розлива. Будет создана комиссия по расследованию причин происшествия», — прокомментировали ситуацию в предприятии.

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Фото: ИА "Башинформ"

Видео: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

По информации пресс-службы «ПОЛИЭФ», ЧП произошло около 20 часов по местному времени на одном из резервуаров для хранения подготовленных для очистки стоков произошло разрушение участка стенки. Часть стоков попала на прилегающую территорию.