Авария в Баймакском районе: погиб водитель Daewoo Nexia врезавшись в стоящий на проезжей части «КамАЗ»
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В Баймакском районе Башкирии накануне вечером на трассе Баймак-Серменево произошло смертельное ДТП.
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В результате аварии водитель был доставлен в больницу, но сегодня ночью от полученных травм скончался.
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Источник:
www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
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