Авария в Баймакском районе: погиб водитель Daewoo Nexia врезавшись в стоящий на проезжей части «КамАЗ»

В Баймакском районе Башкирии накануне вечером на трассе Баймак-Серменево произошло смертельное ДТП.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

По информации ГИБДД РБ, 51-летний житель Зилаирского района за рулём Daewoo Nexia врезался в стоящий на проезжей части «КамАЗ». Грузовик находился на дороге из-за поломки.В результате аварии водитель был доставлен в больницу, но сегодня ночью от полученных травм скончался.