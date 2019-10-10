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Авария в Баймакском районе: погиб водитель Daewoo Nexia врезавшись в стоящий на проезжей части «КамАЗ»

Добавлено: 10.10.19
Просмотров: 96
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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Авария в Баймакском районе: погиб водитель Daewoo Nexia врезавшись в стоящий на проезжей части «КамАЗ»

В Баймакском районе Башкирии накануне вечером на трассе Баймак-Серменево произошло смертельное ДТП.

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По информации ГИБДД РБ, 51-летний житель Зилаирского района за рулём Daewoo Nexia врезался в стоящий на проезжей части «КамАЗ». Грузовик находился на дороге из-за поломки.

В результате аварии водитель был доставлен в больницу, но сегодня ночью от полученных травм скончался.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
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