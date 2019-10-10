В результате ЧП в Благовещенске произошел разлив 8 тонн стоков
Предприятие в Благовещенском районе вновь привлекло к себе внимание общественности. Поздно вечером 9 октября жители получили уведомления о том, что воду из-под крана лучше не пить. Все из-за того, что обвалилась стена резервуара со стоками.
Сообщается, что в емкости было 20 тонн неочищенных отходов, из которых 8 тонн попали на прилегающую территорию. По заявлению пресс-службы МЧС Башкирии, на месте происшествия работают 167 человек и 83 единиц техники.
Стоит напомнить, химический завод в Башкирии не единожды становился виновником экологической аварии. За пару дней до инцидента депутат городского поселения и член Совета по правам человека Сергей Жуков сообщил о появлении пены и неприятного химического запаха около технических колодцев. Тогда завод оправдался тем, что это стало следствием «некорректной работы насоса». Другой случай, связанный с ««Полиэфом», произошел в конце июля 2019 года. Тогда предприятие допустило выброс вредных веществ в реку Изяк, из-за чего в водоеме погибло полтонны рыбы.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram