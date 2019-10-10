Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В результате ЧП в Благовещенске произошел разлив 8 тонн стоков

В результате ЧП в Благовещенске произошел разлив 8 тонн стоков

Добавлено: 10.10.19
Просмотров: 44
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В результате ЧП в Благовещенске произошел разлив 8 тонн стоков

Предприятие в Благовещенском районе вновь привлекло к себе внимание общественности. Поздно вечером 9 октября жители получили уведомления о том, что воду из-под крана лучше не пить. Все из-за того, что обвалилась стена резервуара со стоками.


Сообщается, что в емкости было 20 тонн неочищенных отходов, из которых 8 тонн попали на прилегающую территорию. По заявлению пресс-службы МЧС Башкирии, на месте происшествия работают 167 человек и 83 единиц техники.

На крупную аварию отреагировал и Глава Башкирии. По его словам, угрозы для местных жителей нет. Предприятию же предстоит пересмотреть требования безопасности.
Руководство "Полиэф" прокомментировало аварию в Благовещенске

Читайте также:

Руководство "Полиэф" прокомментировало аварию в Благовещенске
— На «Полиэфе» снова ЧП. Пострадавших, как и угрозы здоровью людей, к счастью, нет. Но мы создали комиссию и направили на место утечки все возможные силы и средства, поскольку, учитывая масштабы предприятия – сложно представить себе меры безопасности, которые были бы излишними. Завтра соберемся в Уфе с руководством предприятия, включая акционеров. Будем, помимо всего прочего, выяснять, с чем связаны регулярные инциденты на «Полиэфе», а также ставить вопрос о компенсации и дополнительных мерах, которые предприятие обязано предпринять в контексте экологической безопасности, — написал в социальных сетях Радий Хабиров. 
Слова руководителя республики подтверждают и данные центра «Уфаводоканал». Согласно им, пробы проверяют по 105 показателям ежечасно.
— Организация обновила информацию по пробам на водозаборах Уфы. Лабораторные исследования не выявили превышение химических веществ, — отметили в предприятии. 

Стоит напомнить, химический завод в Башкирии не единожды становился виновником экологической аварии. За пару дней до инцидента депутат городского поселения и член Совета по правам человека Сергей Жуков сообщил о появлении пены и неприятного химического запаха около технических колодцев. Тогда завод оправдался тем, что это стало следствием «некорректной работы насоса». Другой случай, связанный с ««Полиэфом», произошел в конце июля 2019 года. Тогда предприятие допустило выброс вредных веществ в реку Изяк, из-за чего в водоеме погибло полтонны рыбы.

Автор: Эльза Гарипова
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Фото: МЧС по РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Аварию в Благовещенске прокомментировал Радий Хабиров
Происшествия
Аварию в Благовещенске прокомментировал Радий Хабиров
Авария в Благовещенске на заводе "Полиэф": видео с места происшествия
Происшествия
Авария в Благовещенске на заводе "Полиэф": видео с места происшествия
В ликвидации ЧП в Благовещенске принимают участие коммунальные службы Уфы
Происшествия
В ликвидации ЧП в Благовещенске принимают участие коммунальные службы Уфы
В Благовещенске на заводе "Полиэф" на цистерну рухнула стена
Происшествия
В Благовещенске на заводе "Полиэф" на цистерну рухнула стена
Руководство "Полиэф" прокомментировало аварию в Благовещенске
Происшествия
Руководство "Полиэф" прокомментировало аварию в Благовещенске
В больнице города Уфы прогремел взрыв
Происшествия
В больнице города Уфы прогремел взрыв
Под Благовещенском местные жители пострадали от смога возникшего в результате степного пожара
Происшествия
Под Благовещенском местные жители пострадали от смога возникшего в результате степного пожара
В Чишминском районе на элеваторе загорелась гречиха
Происшествия
В Чишминском районе на элеваторе загорелась гречиха
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: