В результате ЧП в Благовещенске произошел разлив 8 тонн стоков

Предприятие в Благовещенском районе вновь привлекло к себе внимание общественности. Поздно вечером 9 октября жители получили уведомления о том, что воду из-под крана лучше не пить. Все из-за того, что обвалилась стена резервуара со стоками.





Сообщается, что в емкости было 20 тонн неочищенных отходов, из которых 8 тонн попали на прилегающую территорию. По заявлению пресс-службы МЧС Башкирии, на месте происшествия работают 167 человек и 83 единиц техники.

— На «Полиэфе» снова ЧП. Пострадавших, как и угрозы здоровью людей, к счастью, нет. Но мы создали комиссию и направили на место утечки все возможные силы и средства, поскольку, учитывая масштабы предприятия – сложно представить себе меры безопасности, которые были бы излишними. Завтра соберемся в Уфе с руководством предприятия, включая акционеров. Будем, помимо всего прочего, выяснять, с чем связаны регулярные инциденты на «Полиэфе», а также ставить вопрос о компенсации и дополнительных мерах, которые предприятие обязано предпринять в контексте экологической безопасности, — написал в социальных сетях Радий Хабиров.

— Организация обновила информацию по пробам на водозаборах Уфы. Лабораторные исследования не выявили превышение химических веществ, — отметили в предприятии.





На крупную аварию отреагировал и Глава Башкирии. По его словам, угрозы для местных жителей нет. Предприятию же предстоит пересмотреть требования безопасности.Слова руководителя республики подтверждают и данные центра «Уфаводоканал». Согласно им, пробы проверяют по 105 показателям ежечасно.

Стоит напомнить, химический завод в Башкирии не единожды становился виновником экологической аварии. За пару дней до инцидента депутат городского поселения и член Совета по правам человека Сергей Жуков сообщил о появлении пены и неприятного химического запаха около технических колодцев. Тогда завод оправдался тем, что это стало следствием «некорректной работы насоса». Другой случай, связанный с ««Полиэфом», произошел в конце июля 2019 года. Тогда предприятие допустило выброс вредных веществ в реку Изяк, из-за чего в водоеме погибло полтонны рыбы.

Автор: Эльза Гарипова

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Фото: МЧС по РБ