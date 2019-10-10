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Авария в Нуримановском районе: в поселке Байгильдино «Рено Логан» лоб в лоб столкнулся пассажирским автобусом

Добавлено: 10.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нуримановский район
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Авария в Нуримановском районе: в поселке Байгильдино «Рено Логан» лоб в лоб столкнулся пассажирским автобусом

Сегодня, 10 октября, в населенном пункте Байгильдино Нуримановского района лоб в лоб столкнулись микроавтобус «Рено Мастер» с пассажирами и легковушка мерки «Рено Логан». На место в срочном порядке прибыла группа спасателей из 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.


В результате аварии легковушка превратилась в груду металлолома. Жизнь водителя иномарки спасти не удалось. Шестерых пассажиров микроавтобуса обследуют медики на наличие травм. Их доставили в больницу.

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Напомним, 29 июля 2019 года, в столице Башкирии произошла авария с участием маршрутного автобуса на перекрестке улиц Кольцевой и Коммунара. Известно, что общественный транспорт, который выполнял рейс №51, врезался в столб электроопоры. Согласно данным Управления гражданской защиты Уфы, в аварии пострадали три человека.
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Источник: proural.info
Фото: МЧС РБ
Видео: ГУП ТРК "Башкортостан"
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