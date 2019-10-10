Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Благовещенском районе после аварии на заводе начали возводить дамбу на реке Изяк

В Благовещенском районе после аварии на заводе начали возводить дамбу на реке Изяк

Добавлено: 10.10.19
Просмотров: 75
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Благовещенском районе после аварии на заводе начали возводить дамбу на реке Изяк

В Благовещенском районе продолжается строительство временной дамбы. Ее возводят, чтобы не допустить попадания селевых масс с завода «ПОЛИЭФ» в реку Изяк.


Напомним, накануне вечером на предприятии произошло разрушение бетонного резервуара со сточными водами, которые не прошли очистку. Здесь продолжает работать техника, силы и средства чрезвычайных служб. На месте побывал и.о. вице-премьера республиканского правительства Андрей Назаров, его коллега Михаил Киреев. Оперативный штаб продолжает мониторить ситуацию. Строительство дамбы будет продолжено, несмотря на то, что никакой экологической угрозы нет.

В результате ЧП в Благовещенске произошел разлив 8 тонн стоков

Читайте также:

В результате ЧП в Благовещенске произошел разлив 8 тонн стоков
Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП в Благовещенском районе. Аварийно-спасательные службы продолжают исследовать местность, где разлились сточные воды, чтобы не допустить их распространения и ликвидировать последствия схода селевых масс.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Фото: bash.news
Видео: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
За Изяк ответят: Радий Хабиров потребовал от "Полиэфа" возместить убыток за загрязнение реки
Политика
За Изяк ответят: Радий Хабиров потребовал от "Полиэфа" возместить убыток за загрязнение реки
В Белебеевском районе санаторий «Глуховская» сливал сточные воды в реку Швецарий
Общество
В Белебеевском районе санаторий «Глуховская» сливал сточные воды в реку Швецарий
«Мы не снимаем с себя ответственности»: гендиректор ООО «Полиэф» о загрязнении реки Изяк
Общество
«Мы не снимаем с себя ответственности»: гендиректор ООО «Полиэф» о загрязнении реки Изяк
Радий Хабиров обещал наказать виновных в загрязнении реки Изяк в Благовещенском районе
Происшествия
Радий Хабиров обещал наказать виновных в загрязнении реки Изяк в Благовещенском районе
Руководство "Полиэф" прокомментировало аварию в Благовещенске
Происшествия
Руководство "Полиэф" прокомментировало аварию в Благовещенске
Авария в Благовещенском районе: в лобовом столкновении Opel Mokka и «Лада» пострадал водитель
Происшествия
Авария в Благовещенском районе: в лобовом столкновении Opel Mokka и «Лада» пострадал водитель
В результате ЧП в Благовещенске произошел разлив 8 тонн стоков
Происшествия
В результате ЧП в Благовещенске произошел разлив 8 тонн стоков
"Ущерб незначительный, виноват дождь": "Полиэф" о подробностях загрязнения реки Изяк
Общество
"Ущерб незначительный, виноват дождь": "Полиэф" о подробностях загрязнения реки Изяк
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: