В Благовещенском районе после аварии на заводе начали возводить дамбу на реке Изяк

В Благовещенском районе продолжается строительство временной дамбы. Ее возводят, чтобы не допустить попадания селевых масс с завода «ПОЛИЭФ» в реку Изяк.





Напомним, накануне вечером на предприятии произошло разрушение бетонного резервуара со сточными водами, которые не прошли очистку. Здесь продолжает работать техника, силы и средства чрезвычайных служб. На месте побывал и.о. вице-премьера республиканского правительства Андрей Назаров, его коллега Михаил Киреев. Оперативный штаб продолжает мониторить ситуацию. Строительство дамбы будет продолжено, несмотря на то, что никакой экологической угрозы нет.



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Фото: bash.news

Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП в Благовещенском районе. Аварийно-спасательные службы продолжают исследовать местность, где разлились сточные воды, чтобы не допустить их распространения и ликвидировать последствия схода селевых масс.