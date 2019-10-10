В Благовещенском районе после аварии на заводе начали возводить дамбу на реке Изяк

В Благовещенском районе продолжается строительство временной дамбы. Ее возводят, чтобы не допустить попадания селевых масс с завода «ПОЛИЭФ» в реку Изяк.
Напомним, накануне вечером на предприятии произошло разрушение бетонного резервуара со сточными водами, которые не прошли очистку. Здесь продолжает работать техника, силы и средства чрезвычайных служб. На месте побывал и.о. вице-премьера республиканского правительства Андрей Назаров, его коллега Михаил Киреев. Оперативный штаб продолжает мониторить ситуацию. Строительство дамбы будет продолжено, несмотря на то, что никакой экологической угрозы нет.
Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП в Благовещенском районе. Аварийно-спасательные службы продолжают исследовать местность, где разлились сточные воды, чтобы не допустить их распространения и ликвидировать последствия схода селевых масс. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram