"Сибур" возместит ущерб причиненный в результате аварии на "Полиэф" в Благовещенске

Председатель правления компании «Сибур» извинился перед Главой региона и жителями Башкортостана за аварию на «ПОЛИЭФе». Около двух часов назад в Доме Республики состоялось совещание по чрезвычайному происшествию в Благовещенском районе. Радия Хабирова ознакомили с результатами проведенных работ по ликвидации ЧП.





Глава Башкортостана потребовал в короткие сроки решить вопрос с рекультивацией почвы. Также необходимо оценить ущерб. Он должен быть возмещен, отметил Радий Хабиров. Помимо этого, Главу региона интересовало то, какие меры будет предпринимать руководство «Сибура», чтобы в дальнейшем не допустить подобных аварий.

«Надо принять какие-то меры, чтобы этого не повторялось, и по модернизации производства, и по усилению контроля и так далее. Я полагаю, вы это сделаете, с нами поделитесь этой информацией, и мы готовы тоже в этом участвовать».

«Мы нацелены не только на полную ревизию резервуарного парка, но и на полноценное формирование плана замены. Я думаю, что в этом квартале, то есть в конце последнего квартала текущего года, уже будем иметь четкий план по тому, чтобы сделать работу «ПОЛИЭФа» действительно безопасной».



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Автор: Руслан Батыргареев