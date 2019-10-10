Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » "Сибур" возместит ущерб причиненный в результате аварии на "Полиэф" в Благовещенске

"Сибур" возместит ущерб причиненный в результате аварии на "Полиэф" в Благовещенске

Добавлено: 10.10.19
Просмотров: 37
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
Комментарии (0)
Загрузка...
"Сибур" возместит ущерб причиненный в результате аварии на "Полиэф" в Благовещенске

Председатель правления компании «Сибур» извинился перед Главой региона и жителями Башкортостана за аварию на «ПОЛИЭФе». Около двух часов назад в Доме Республики состоялось совещание по чрезвычайному происшествию в Благовещенском районе. Радия Хабирова ознакомили с результатами проведенных работ по ликвидации ЧП.


Глава Башкортостана потребовал в короткие сроки решить вопрос с рекультивацией почвы. Также необходимо оценить ущерб. Он должен быть возмещен, отметил Радий Хабиров. Помимо этого, Главу региона интересовало то, какие меры будет предпринимать руководство «Сибура», чтобы в дальнейшем не допустить подобных аварий.

В Благовещенском районе после аварии на заводе начали возводить дамбу на реке Изяк

Читайте также:

В Благовещенском районе после аварии на заводе начали возводить дамбу на реке Изяк
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан:
«Надо принять какие-то меры, чтобы этого не повторялось, и по модернизации производства, и по усилению контроля и так далее. Я полагаю, вы это сделаете, с нами поделитесь этой информацией, и мы готовы тоже в этом участвовать». 
Михаил Карисалов, генеральный директор, председатель правления ООО «Сибур»:
«Мы нацелены не только на полную ревизию резервуарного парка, но и на полноценное формирование плана замены. Я думаю, что в этом квартале, то есть в конце последнего квартала текущего года, уже будем иметь четкий план по тому, чтобы сделать работу «ПОЛИЭФа» действительно безопасной».
Автор: Руслан Батыргареев
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Видео: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Михаил Юрин назначен генеральным директором АО «Полиэф» в Благовещенске
Экономика
Михаил Юрин назначен генеральным директором АО «Полиэф» в Благовещенске
Завод по производству кислоты в Благовещенске реконструируют за 5 миллиардов рублей
Общество
Завод по производству кислоты в Благовещенске реконструируют за 5 миллиардов рублей
Жители Туймазинского района пожаловались Радию Хабирову на качество питьевой воды
Общество
Жители Туймазинского района пожаловались Радию Хабирову на качество питьевой воды
Аварию в Благовещенске прокомментировал Радий Хабиров
Происшествия
Аварию в Благовещенске прокомментировал Радий Хабиров
Рустэм Хамитов взял под контроль завершение капремонта роддома в Белебее
Общество
Рустэм Хамитов взял под контроль завершение капремонта роддома в Белебее
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ
Политика
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ
30 августа Радий Хабиров посетил Мелеузовский район
Политика
30 августа Радий Хабиров посетил Мелеузовский район
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что отныне спокойной жизни у чиновников не будет
Политика
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что отныне спокойной жизни у чиновников не будет
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: