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Авария в Уфе: водитель «Дэу Матиз» погиб в лобовом столкновении с «Хендай Соната

Добавлено: 11.10.19
Просмотров: 18
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: водитель «Дэу Матиз» погиб в лобовом столкновении с «Хендай Соната

Сегодня утром, 11 октября, в Уфимском районе погиб один человек. Около 10 часов столкнулись встречные «Дэу Матиз» и «Хендай Соната».

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, в аварии погиб 65-летний водитель «Дэу», 46-летнего водителя «Хендая» с травмами доставили в больницу. На месте ЧП работает полиция. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Блог Динара Гильмутдинова
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