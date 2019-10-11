Авария в Уфе: водитель «Дэу Матиз» погиб в лобовом столкновении с «Хендай Соната

Сегодня утром, 11 октября, в Уфимском районе погиб один человек. Около 10 часов столкнулись встречные «Дэу Матиз» и «Хендай Соната».



Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, в аварии погиб 65-летний водитель «Дэу», 46-летнего водителя «Хендая» с травмами доставили в больницу. На месте ЧП работает полиция. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.



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Фото: Блог Динара Гильмутдинова