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Убийство Лизы в Саратове: найденное тело девочки вызвала нешуточные волнения в городе

Добавлено: 11.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Убийство Лизы в Саратове: найденное тело девочки вызвала нешуточные волнения в городе

Жители Саратова пытались устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки Недавняя история с пропавшей и обнаруженной мертвой Лизой Киселевой вызвала нешуточные волнения в Саратове. Жители города, искавшие девочку, требовали от полиции выдать им убийцу - правоохранителям пришлось даже применить слезоточивый газ, чтобы успокоить разъяренных граждан. После этой трагедии с ребенком невольно задумываешься: почему до сих пор не вернули в качестве высшей меры наказания смертную казнь? Двое суток неравнодушные жители Саратова прочесывали город в поисках 9-летней Лизы, которая отправилась в школу 9 октября и не вернулась домой.


На поиски ребенка собрались сотни добровольцев. Метр за метром люди обследовали каждый район города. Путь ребенка в школу пролегал мимо гаражного массива - искали и там. Полицейские заранее договаривались с владельцами гаражей и досматривали каждый.

Примерно в полночь 11 октября горожанам стало известно, что девочка найдена мертвой и задержан подозреваемый в ее убийстве. Подробности не сообщались, и часть поисковиков отправилась к отделу полиции Кировского района, куда отвезли подозреваемого в преступлении. Еще несколько сотен человек, принимавших участие в поисках ребенка, отправились к гаражам неподалеку от школы №24, где располагался штаб "Лизы Алерт". Там же был обнаружен вскрытый и опечатанный гараж, в котором, как предполагается, и было обнаружено тело девочки.

Собравшиеся около здания полиции требовали отдать подозреваемого, который к тому времени сознался в убийстве для самосуда. Разъяренные люди устроили затор, не пропуская авто полиции, в котором, как они считали, везли преступника. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, чтобы усмирить разбушевавшихся саратовцев.


О задержанном Михаиле Туватине известно, что он проживал неподалеку от места преступления. Мужчина нигде не работал, был судим, в том числе за насильственные действия сексуального характера и кражи. Преступник выследил Лизу и задушил ее, потому что, как он выразился, она "грубо ответила на его вопрос". Затем он спрятал ее тело в заброшенном гаражном боксе. Совершал ли он какие-либо еще действия в отношении ребенка, уточняется. В настоящее время сотрудниками СК возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).

Городские соцсети в эти дни полны гневных постов, и людей можно понять. Об этом ЧП, которое потрясло весь Саратов, высказались и депутаты Госдумы от региона. Николай Панков был сдержан, выразив соболезнования и попросив правоохранителей по максимальной строгости закона "покарать убийцу", зато Евгений Примаков был более радикален и предложил вернуть смерную казнь.

Источник: old.fishki.net
Фото: s11.stc.all.kpcdn.net
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