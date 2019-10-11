В Салаватском районе на ярмарке от сердечного приступа умер пожилой мужчина

В Башкирии на ярмарке в Салаватском районе районе скончался пожилой мужчина. 86-летний местный житель пришел на продуктовую ярмарку за покупками. Внезапно дедушке стало плохо, к нему мгновенно подбежали дежурившие рядом врачи.





Как сообщает газета "На земле Салавата", сегодня на сельскохозяйственной ярмарке в селе Малояз скончался пожилой мужчина. Как и тысячи жителей по всей республике, мужчина в веселом настроении вышел за продуктами. Местные продавцы говорят, что дедушка чувствовал себя хорошо, здоровался со всеми и желал здоровья.

Улыбчивый дедушка такой, подошел к лотку с овощами, интересовался продуктами. Потом взял в руки капусту, большой вилок, поднял его уверенно, как вдруг начал падать и умер. Продавщица его сразу подхватила, врач появился, начали ему оказывать первую помощь.



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Трагедия произошла, когда мужчина покупал домой капусту. Ему стало плохо, мужчина начал падать, его подхватила продавщица. Рядом оказался местный врач, который попытался оказать помощь дедушке.К сожалению, ветерана спасти не удалось. По некоторым данным, причиной скоропостижной смерти стал сердечный приступ.