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В Салаватском районе на ярмарке от сердечного приступа умер пожилой мужчина

Добавлено: 11.10.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе на ярмарке от сердечного приступа умер пожилой мужчина

В Башкирии на ярмарке в Салаватском районе районе скончался пожилой мужчина. 86-летний местный житель пришел на продуктовую ярмарку за покупками. Внезапно дедушке стало плохо, к нему мгновенно подбежали дежурившие рядом врачи.


Как сообщает газета "На земле Салавата", сегодня на сельскохозяйственной ярмарке в селе Малояз скончался пожилой мужчина. Как и тысячи жителей по всей республике, мужчина в веселом настроении вышел за продуктами. Местные продавцы говорят, что дедушка чувствовал себя хорошо, здоровался со всеми и желал здоровья.

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Трагедия произошла, когда мужчина покупал домой капусту. Ему стало плохо, мужчина начал падать, его подхватила продавщица. Рядом оказался местный врач, который попытался оказать помощь дедушке.

Алина Р., местная жительница:
Улыбчивый дедушка такой, подошел к лотку с овощами, интересовался продуктами. Потом взял в руки капусту, большой вилок, поднял его уверенно, как вдруг начал падать и умер. Продавщица его сразу подхватила, врач появился, начали ему оказывать первую помощь.
К сожалению, ветерана спасти не удалось. По некоторым данным, причиной скоропостижной смерти стал сердечный приступ.
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Источник: bash.news
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