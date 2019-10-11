В Калтасинском районе участились случаи ДТП с бродячими лошадьми

На территории Калтасинского района участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием бесконтрольно бродячих лошадей на проезжей части.





Так, 7 октября на автодороге Краснохолмский – Нефтекамск 35-летний калтасинец, управляя автомашиной марки «Ниссан Х-Трейл», в темное время суток совершил наезд на внезапно выбежавшую на дорогу лошадь. В результате аварии лошадь погибла на месте, иномарка получила значительные повреждения.

Фото: Отдел МВД России по Калтасинскому району

Аналогичный случай произошел в селе Краснохолмский, 49-летний местный житель, управляя автомашиной марки «Фольксваген Тигуан», пренебрег дорожным знаком «Перегон скота», и совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть жеребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия жеребенок не пострадал, автомашина получила механические повреждения.Также имеются факты, когда дикие животные внезапно выбегают на проезжую часть, тем самым подвергают риску себя и автомобилистов.