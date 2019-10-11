В Стерлитамакском районе молодой мужчина похитил 45 метров металлического забора

Летом в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные на Белорецком тракте спилили и похитили металлический забор длиной около 45 метров. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту кражи отделом дознания было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.





В ходе розыскных мероприятий оперативники отделения уголовного розыска установили личность человека, предварительно причастного к краже забора. Вскоре он был задержан.

По предварительной версии, 23-летний не работающий молодой человек летом приметил забор, состоящий из арматуры, принадлежащий плодопитомнику. В течение нескольких недель мужчина спиливал ножовкой части забора, а похищенные фрагменты складировал недалеко в лесопосадке. Затем подозреваемый перешел ко второй части плана – он начал сдавать металл в пункт по приему металлолома. На реализацию напиленных металлических прутьев у него ушел месяц. В общей сложности он сдал металл на сумму около 22 тысяч рублей.Расследование уголовного дела в отношении подозреваемого продолжается.