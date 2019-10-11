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В Стерлитамакском районе молодой мужчина похитил 45 метров металлического забора

Добавлено: 11.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамакском районе молодой мужчина похитил 45 метров металлического забора

Летом в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные на Белорецком тракте спилили и похитили металлический забор длиной около 45 метров.  На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту кражи отделом дознания было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.


В ходе розыскных мероприятий оперативники отделения уголовного розыска установили личность человека, предварительно причастного к краже забора. Вскоре он был задержан.

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По предварительной версии, 23-летний не работающий молодой человек летом приметил забор, состоящий из арматуры, принадлежащий плодопитомнику. В течение нескольких недель мужчина спиливал ножовкой части забора, а похищенные фрагменты складировал недалеко в лесопосадке. Затем подозреваемый перешел ко второй части плана – он начал сдавать металл в пункт по приему металлолома. На реализацию напиленных металлических прутьев у него ушел месяц. В общей сложности он сдал металл на сумму около 22 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела в отношении подозреваемого продолжается.

Источник: 02.мвд.рф
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