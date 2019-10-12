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Авария в Уфе: возле села Миловка столкнулись автомобили «Урал» и «Datsun»

Добавлено: 12.10.19
Просмотров: 128
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: возле села Миловка столкнулись автомобили «Урал» и «Datsun»

Ночью, 11 октября, около села Миловка Уфимского района произошло крупное ДТП.  Как рассказали в пресс-службе ГК ЧС по РБ, столкнулись автомобили «Урал» и «Datsun».

В результате аварии пострадал мужчина. На место аварии выехали спасатели, медики и полиция. Пострадавший был передан бригаде скорой помощи.
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Источник: gtrk.tv
Фото: www.gkchs.bashkortostan.ru
Видео: www.gkchs.bashkortostan.ru
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