Авария в Уфе: возле села Миловка столкнулись автомобили «Урал» и «Datsun»

Ночью, 11 октября, около села Миловка Уфимского района произошло крупное ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГК ЧС по РБ, столкнулись автомобили «Урал» и «Datsun».



В результате аварии пострадал мужчина. На место аварии выехали спасатели, медики и полиция. Пострадавший был передан бригаде скорой помощи.

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Фото: www.gkchs.bashkortostan.ru

Видео: www.gkchs.bashkortostan.ru