В Абзелиловском районе трое мужчин сгорели в металлической будке

Сегодня, 12 октября, на берегу озера Калабалыкты в Абзелиловском районе погибли трое мужчин. По информации МЧС Башкирии, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в населенном пункте Ташбулатово по улице Заря полыхает металлическая будка.





— На место незамедлительно направили силы и средства МЧС России, полицию и медиков. На месте установлено, что происходит открытое горение будки размером 3 х 4 метра, она находится во дворе строящегося частного жилого дома, — сообщили в ведомстве.

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Фото: МЧС Башкирии

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.