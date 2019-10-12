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В Абзелиловском районе трое мужчин сгорели в металлической будке

Добавлено: 12.10.19
Просмотров: 56
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе трое мужчин сгорели в металлической будке

Сегодня, 12 октября, на берегу озера Калабалыкты в Абзелиловском районе погибли трое мужчин. По информации МЧС Башкирии, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в населенном пункте Ташбулатово по улице Заря полыхает металлическая будка.


— На место незамедлительно направили силы и средства МЧС России, полицию и медиков. На месте установлено, что происходит открытое горение будки размером 3 х 4 метра, она находится во дворе строящегося частного жилого дома, — сообщили в ведомстве.

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Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС Башкирии
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