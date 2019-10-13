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Учительница из Салавата потеряла все накопления, сообщив в соцсетях реквизиты банковской карты

Добавлено: 13.10.19
Просмотров: 19
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Учительница из Салавата потеряла все накопления, сообщив в соцсетях реквизиты банковской карты

Добрая учительница, проживающая в городе Салават, решила заработать немного денег, но осталась без накоплений.


По словам пострадавшей, она получила в социальной сети сообщение от своей старой знакомой. Некоторое время они обменивались сообщениями — в один момент подруга предложила 64-летней школьной учительнице возможность дополнительного заработка. Для этого, по словам собеседницы, было необходимо лишь отправить реквизиты банковской карты, включая данные из сообщений, которые пришли на телефон.

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Пострадавшая все сделала как просили, но вместо того, чтобы заработать, она потеряла все накопления, которые были на банковском счете — около 35 тысяч рублей.

Позднее выяснилось, что с учительницей переписывалась не давняя знакомая, а мошенник, который создал копию старицы подруги. Не стоит доверять всему, что пишут в социальных сетях — иногда стоит перезвонить и подтвердить личность того, с кем вы общаетесь.

Источник: news102.ru
Фото: newsbash.ru
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