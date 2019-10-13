Учительница из Салавата потеряла все накопления, сообщив в соцсетях реквизиты банковской карты

Добрая учительница, проживающая в городе Салават, решила заработать немного денег, но осталась без накоплений.
По словам пострадавшей, она получила в социальной сети сообщение от своей старой знакомой. Некоторое время они обменивались сообщениями — в один момент подруга предложила 64-летней школьной учительнице возможность дополнительного заработка. Для этого, по словам собеседницы, было необходимо лишь отправить реквизиты банковской карты, включая данные из сообщений, которые пришли на телефон.
Пострадавшая все сделала как просили, но вместо того, чтобы заработать, она потеряла все накопления, которые были на банковском счете — около 35 тысяч рублей.
Позднее выяснилось, что с учительницей переписывалась не давняя знакомая, а мошенник, который создал копию старицы подруги. Не стоит доверять всему, что пишут в социальных сетях — иногда стоит перезвонить и подтвердить личность того, с кем вы общаетесь.