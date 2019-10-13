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Авария в Октябрьском: водитель «Daewoo Nexia» погиб наехав на бетонный столб

Добавлено: 13.10.19
Просмотров: 36
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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Авария в Октябрьском: водитель «Daewoo Nexia» погиб наехав на бетонный столб

Смертельное ДТП произошло рано утром в городе Октябрьский на улице Кооперативная. 58-летний житель ХМАО за рулём «Daewoo Nexia» на полной скорости совершил наезд наезд на бетонный электроопорный столб.

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В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Всего 11 октября на дорогах республики зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых 4 человека погибли и 10 получили травмы.

За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2700 нарушений ПДД, задержаны 60 нетрезвых водителей.
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Источник: gtrk.tv
Фото: Блог Динара Гильмутдинова
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