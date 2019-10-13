Авария в Октябрьском: водитель «Daewoo Nexia» погиб наехав на бетонный столб

Смертельное ДТП произошло рано утром в городе Октябрьский на улице Кооперативная. 58-летний житель ХМАО за рулём «Daewoo Nexia» на полной скорости совершил наезд наезд на бетонный электроопорный столб.



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Фото: Блог Динара Гильмутдинова

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Всего 11 октября на дорогах республики зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых 4 человека погибли и 10 получили травмы.За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2700 нарушений ПДД, задержаны 60 нетрезвых водителей.