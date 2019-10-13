Авария в Октябрьском: водитель «Daewoo Nexia» погиб наехав на бетонный столб
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Смертельное ДТП произошло рано утром в городе Октябрьский на улице Кооперативная. 58-летний житель ХМАО за рулём «Daewoo Nexia» на полной скорости совершил наезд наезд на бетонный электроопорный столб.
За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2700 нарушений ПДД, задержаны 60 нетрезвых водителей.
Источник:
gtrk.tv
Фото: Блог Динара Гильмутдинова
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