В Уфе в одном из домов по улице Ферина обнаружили окровавленного мужчину

Накануне вечером в полицию обратилась уфимка, которая рассказала, что на лестничной площадке жилого дома на улице Ферина лежит раненый мужчина. Было установлено, что вечером того же дня пострадавший принял приглашение своего 37-летнего соседа выпить спиртное, сообщает МВД по РБ.





Мужчины поссорились, после чего хозяин дома схватил кухонный нож и нанес гостю проникающее колото-резаное ранение в грудь, выбросил нож в кухонную раковину и сел дожидаться полицию. В результате потасовки 32-летний мужчина был госпитализирован подъехавшими вскоре врачами скорой помощи.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



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