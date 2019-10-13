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В Уфе на трассе Курасково-Николаевка водитель «Lifan X50» насмерть сбил двух пешеходов

Добавлено: 13.10.19
Просмотров: 96
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе на трассе Курасково-Николаевка водитель «Lifan X50» насмерть сбил двух пешеходов

Смертельное ДТП произошло накануне, 12 октября, вечером в Уфимском районе. На 2 километре автодороги Курасково-Николаевка 44-летний местный житель, управляя «Lifan X50», наехал на двух мужчин 21 и 25 лет. После этого автомобиль съехал в кювет.


В результате оба пешехода скончались на месте аварии. Со слов водителя, мужчины шли в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде.

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Еще один пешеход погиб той же ночью в Уфе на ул.Ахметова. 43-летний водитель за рулём ВАЗ-2109 совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия. Личность мужчины, на вид 40-45 лет, сейчас устанавливается.

Всего 12 октября на дорогах республики зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых 4 человека погибли и 27 получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 67 нетрезвых водителей.
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Источник: gtrk.tv
Фото: Блог Динара Гильмутдинова
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