В Янаульском районе погиб директор лицея, на него упало спиленное дерево

В Башкирии трагически скончался директор профессионального лицея 59-летний Рим К. Его смерть стала настоящим шоком для родных, друзей и всего педагогического состава. Мужчина погиб в лесу: на него упало спиленное дерево.





Трагедия произошла в лесу близ деревни Бадряш. Сюда мужчины приехали на распилочные работы, среди них был и Рим. Неожиданно на погибшего упало спиленное дерево и придавило его. Коллеги мужчины в ту же секунду попытались помочь ему и вызвали бригаду «скоро помощи». К сожалению, спасти Рима врачам не удалось: мужчина скончался на больничной койке, не приходя в сознание. Он получил многочисленные травмы, несовместимые с жизнью.

Рано, очень рано ты нас покинул. Пусть земля будет тебе пухом, надеюсь, ты найдешь свое место в раю. Жене твоей сил, как теперь без тебя твоя семья будет? С первого класса ведь тебя знала, какой хороший человек был.

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Рим К. был директор профессионального лицей в Янауле. Коллеги отзываются о нем, как о порядочном и честном человеке. Рим был отличником образования Башкирии и педагогом высшей категории.Близкие и друзья Рима безутешны в своем горе. Он не понимают, как такое могло произойти, и задаются вопросом, почему смерть так рано забрала их друга.Мужчину похоронят в Янаульском районе.