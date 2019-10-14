В Башкирии погиб водитель, выехав задним ходом на "встречку"
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В Башкирии произошло ДТП с участием водителей легковушки и грузового автомобиля. Свидетели происшествия, произошедшего на развязке в сторону Алкино, сообщили об этом в социальных сетях.
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Собеседник уточнил, что после того, как водитель понял, что повернул не в ту сторону, стал сдавать назад и выехал на «встречку», где и произошло столкновение.
Свидетели аварии также сообщили, что от страшного удара погибший водитель вылетел из салона автомобиля через заднее стекло.
Детали аварии выяснит дорожная полиция.
Фото: соцсети
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