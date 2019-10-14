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В Башкирии погиб водитель, выехав задним ходом на "встречку"

Добавлено: 14.10.19
Просмотров: 5
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии погиб водитель, выехав задним ходом на "встречку"

В Башкирии произошло ДТП с участием водителей легковушки  и грузового автомобиля. Свидетели происшествия, произошедшего на развязке в сторону Алкино, сообщили об этом в социальных сетях. 

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Очевидец аварии сообщил Newsbash.ru, что водитель совершил ошибку при повороте и сманеврировал на полосу встречного движения.
 
Собеседник уточнил, что после того, как водитель понял, что  повернул не в ту сторону, стал сдавать назад и выехал на «встречку», где и произошло столкновение.

Свидетели аварии также сообщили, что от страшного удара погибший водитель  вылетел из салона автомобиля через заднее стекло. 

Детали аварии выяснит дорожная полиция.

Фото: соцсети
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