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В Стерлитамаке под мостом обнаружили мину

Добавлено: 15.10.19
Просмотров: 47
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке под мостом обнаружили мину

14 октября в Стерлитамаке очевидцы сообщили в соцсетях о том, что под мостом через речку Ольховка была обнаружена бомба.

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Свидетели рассказали, что с 5 часов вечера на месте инцидента работали саперы и бойцы Росгвардии, которые и обнаружили опасную находку. Как рассказал осведомленный источник это был лишь учебный муляж.

- Специальная служба обследовала предмет и пришла к выводу, что заряд учебный, - сообщил собеседник, - угрозы для жизни она не несет. 

В тот же день в одном из учебных корпусов БГУ в Уфе произошел пожар.

Фото: Интересный Стерлитамак / Ok.ru
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