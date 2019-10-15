В Стерлитамаке под мостом обнаружили мину
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14 октября в Стерлитамаке очевидцы сообщили в соцсетях о том, что под мостом через речку Ольховка была обнаружена бомба.
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- Специальная служба обследовала предмет и пришла к выводу, что заряд учебный, - сообщил собеседник, - угрозы для жизни она не несет.
В тот же день в одном из учебных корпусов БГУ в Уфе произошел пожар.
Фото: Интересный Стерлитамак / Ok.ru
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