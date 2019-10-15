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В Дуванском районе мужчина, на деньги полученные от кражи металла, купил себе одежду

Добавлено: 15.10.19
Просмотров: 36
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дуванский район
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В Дуванском районе мужчина, на деньги полученные от кражи металла, купил себе одежду

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Подозреваемый сдал 600 килограмм металла в пункт приема лома. На вырученные деньги мужчина купил одежду.

По предварительным данным, 51-летний житель села Сельевка путем свободного доступа проник на территорию сельскохозяйственного производства. Предполагаемый злоумышленник разрезал чермет для удобства транспортировки. Далее на своем автомобиле в несколько заходов осуществил перевоз металла в пункт приема лома. Ущерб предприятию составил более 5 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Источник: 02.мвд.рф
Фото: интернет
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