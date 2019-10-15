В Дуванском районе мужчина, на деньги полученные от кражи металла, купил себе одежду

В Дуванском районе полиция раскрыла кражу металла из фермы



Фото: интернет

Подозреваемый сдал 600 килограмм металла в пункт приема лома. На вырученные деньги мужчина купил одежду.По предварительным данным, 51-летний житель села Сельевка путем свободного доступа проник на территорию сельскохозяйственного производства. Предполагаемый злоумышленник разрезал чермет для удобства транспортировки. Далее на своем автомобиле в несколько заходов осуществил перевоз металла в пункт приема лома. Ущерб предприятию составил более 5 тысяч рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража".