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В Башкирии женщина продавала алкоголь на остановке возле медучреждения

Добавлено: 15.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Башкирии женщина продавала алкоголь на остановке возле медучреждения

В районах и городах Башкортостана стражи порядка продолжают выявлять факты незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.


Участковые уполномоченные полиции отдела полиции №4 УМВД России по городу Уфе вместе с сотрудниками Центра общественной безопасности выявили факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции на остановке по улице Мажита Гафури.

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Предварительно установлено, что 25-летняя уфимка продавала желающим спиртосодержащую жидкость. В отношении продавца магазина по факту незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции был составлен административный протокол. Изъято 15 литров спиртосодержащей жидкости.

Полицейские также изъяли 37 пачек сигарет без акцизных марок.

На территории республики продолжается оперативно-профилактическая операция «Алкоголь», направленная на выявление, пресечение и раскрытие преступлений и административных правонарушений, совершаемых в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.

Источник: 02.мвд.рф
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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