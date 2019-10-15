В Башкирии женщина продавала алкоголь на остановке возле медучреждения

В районах и городах Башкортостана стражи порядка продолжают выявлять факты незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.





Участковые уполномоченные полиции отдела полиции №4 УМВД России по городу Уфе вместе с сотрудниками Центра общественной безопасности выявили факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции на остановке по улице Мажита Гафури.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Предварительно установлено, что 25-летняя уфимка продавала желающим спиртосодержащую жидкость. В отношении продавца магазина по факту незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции был составлен административный протокол. Изъято 15 литров спиртосодержащей жидкости.Полицейские также изъяли 37 пачек сигарет без акцизных марок.На территории республики продолжается оперативно-профилактическая операция «Алкоголь», направленная на выявление, пресечение и раскрытие преступлений и административных правонарушений, совершаемых в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.