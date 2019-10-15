Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии девушка защищая себя убила сожителя

В Башкирии девушка защищая себя убила сожителя

Добавлено: 15.10.19
Просмотров: 48
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии девушка защищая себя убила сожителя

Кровавая драма развернулась в одном из домов в Уфе. Молодая уфимка схватилась за нож, чтобы спастись от насилия со стороны своего сожителя. Мужчина избил девушку и жестоко за это поплатился.


Трагедия произошла в выходные в уфимской Черниковке, сообщает «КП-Уфа», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

В Башкирии 97-летний пенсионер с горечью узнал, что откладывал на жизнь купюры «банка приколов»

Читайте также:

В Башкирии 97-летний пенсионер с горечью узнал, что откладывал на жизнь купюры «банка приколов»
Ночью между влюбленными разгорелись нешуточные страсти с алкоголем и побоями. Во время конфликта нетрезвый 30-летний мужчина начал избивать свою 29-летнюю девушку. Женщина в попытке защититься схватила нож и нанесла удары в спину. Мужчина упал замертво на пол.

Полицейские патрульно-постовой службы изъяли нож и доставили девушку в следственный комитет. На допросе она обо всем рассказала:
«Зарезала, чтобы защититься».

Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Балтачевском районе мужчина признался в убийстве жены
Происшествия
В Балтачевском районе мужчина признался в убийстве жены
В Кумертау пьяный мужчин ограбил собственного соседа
Происшествия
В Кумертау пьяный мужчин ограбил собственного соседа
В Уфе молодой житель Салавата попытался изнасиловать девушку в торговом центре
Происшествия
В Уфе молодой житель Салавата попытался изнасиловать девушку в торговом центре
В Альшеевском районе инвалид и сотрудник Росгвардии проломили мужчине голову
Происшествия
В Альшеевском районе инвалид и сотрудник Росгвардии проломили мужчине голову
В Уфе инвалид без руки избил и ограбил трех женщин
Происшествия
В Уфе инвалид без руки избил и ограбил трех женщин
В Уфе задержали мужчину изнасиловавшего в гостях несовершеннолетнюю девушку
Происшествия
В Уфе задержали мужчину изнасиловавшего в гостях несовершеннолетнюю девушку
В Нефтекамске ссора супругов-рецидивистов привела к смертельной поножовщине
Происшествия
В Нефтекамске ссора супругов-рецидивистов привела к смертельной поножовщине
В Гафурийском районе муж насмерть заколол ножом заступника жены
Происшествия
В Гафурийском районе муж насмерть заколол ножом заступника жены
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: