В Башкирии девушка защищая себя убила сожителя

Кровавая драма развернулась в одном из домов в Уфе. Молодая уфимка схватилась за нож, чтобы спастись от насилия со стороны своего сожителя. Мужчина избил девушку и жестоко за это поплатился.





Трагедия произошла в выходные в уфимской Черниковке, сообщает «КП-Уфа», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

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Ночью между влюбленными разгорелись нешуточные страсти с алкоголем и побоями. Во время конфликта нетрезвый 30-летний мужчина начал избивать свою 29-летнюю девушку. Женщина в попытке защититься схватила нож и нанесла удары в спину. Мужчина упал замертво на пол.Полицейские патрульно-постовой службы изъяли нож и доставили девушку в следственный комитет. На допросе она обо всем рассказала:«Зарезала, чтобы защититься».Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.