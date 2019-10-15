В Башкирии девушка защищая себя убила сожителя

Ночью между влюбленными разгорелись нешуточные страсти с алкоголем и побоями. Во время конфликта нетрезвый 30-летний мужчина начал избивать свою 29-летнюю девушку. Женщина в попытке защититься схватила нож и нанесла удары в спину. Мужчина упал замертво на пол.
Полицейские патрульно-постовой службы изъяли нож и доставили девушку в следственный комитет. На допросе она обо всем рассказала: «Зарезала, чтобы защититься».
Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram