В Сибае работникам горнодобывающей компании вернули долги по зарплате

В Сибае горнодобывающая компания задолжала своим работникам свыше 32 млн рублей. Прокуратура оштрафовала предприятие. По данным надзорного ведомства, более 600 работников Башкирского шахтопроходческого управления не получали зарплату с июля по август.



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Прокуратура обратилась в суд с заявлениями о взыскании задолженности и потребовала от руководителя предприятия устранить нарушения. После вмешательства просроченную зарплату выплатили, а компанию оштрафовали.Добавим, что ранее Башкирское шахтопроходческое управление уже допускало задержку в оплате труда.