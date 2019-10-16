В Сибае работникам горнодобывающей компании вернули долги по зарплате

В Сибае горнодобывающая компания задолжала своим работникам свыше 32 млн рублей. Прокуратура оштрафовала предприятие. По данным надзорного ведомства, более 600 работников Башкирского шахтопроходческого управления не получали зарплату с июля по август.
Прокуратура обратилась в суд с заявлениями о взыскании задолженности и потребовала от руководителя предприятия устранить нарушения. После вмешательства просроченную зарплату выплатили, а компанию оштрафовали.
Добавим, что ранее Башкирское шахтопроходческое управление уже допускало задержку в оплате труда. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram