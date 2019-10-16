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В Сибае работникам горнодобывающей компании вернули долги по зарплате

Добавлено: 16.10.19
Просмотров: 77
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Сибае работникам горнодобывающей компании вернули долги по зарплате

В Сибае горнодобывающая компания задолжала своим работникам свыше 32 млн рублей. Прокуратура оштрафовала предприятие. По данным надзорного ведомства, более 600 работников Башкирского шахтопроходческого управления не получали зарплату с июля по август.

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Прокуратура обратилась в суд с заявлениями о взыскании задолженности и потребовала от руководителя предприятия устранить нарушения. После вмешательства просроченную зарплату выплатили, а компанию оштрафовали.

Добавим, что ранее Башкирское шахтопроходческое управление уже допускало задержку в оплате труда.
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Источник: bash.news
Фото: bash.news
Видео: bash.news
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