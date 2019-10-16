В Уфе мужчина на автомобиле каршеринга устроил гонки с полицейскими
В Уфе этой ночью пьяный мужчина устроил гонки со столичными гаишниками. Водитель был пьян, о чем признался во время задержания. Выпить крепкий алкоголь он решил за рулем «Делимобиля».
Накануне в столице республики сотрудники госавтоинспекции приметили иномарку службы каршеринга «Делимобиль» с подозрительным водителем за рулем. Мужчина вел автомобиль агрессивно, подрезал других участников дорожного движения. На требование остановки он вдавил педаль газа в пол, поэтому за ним устроили погоню.
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Артур С., задержанный водитель:
Дело было так: вечер мужчина начался в Черниковке. Именно там он разблокировал припаркованный автомобиль и поехал на Телецентр. Здесь он достал бутылку крепкого алкогольного напитка и, по его словам, в одиночку выпил 0,7 литров на скамейке. Инспектор удивился тому, как мужчина после этого может держаться на ногах.
Здесь водителю грозит лишение прав сроком на 1,5 года и крупный штраф. По данному факту проводится проверка.