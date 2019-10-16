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В Уфе мужчина на автомобиле каршеринга устроил гонки с полицейскими

Добавлено: 16.10.19
Просмотров: 151
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе мужчина на автомобиле каршеринга устроил гонки с полицейскими

В Уфе этой ночью пьяный мужчина устроил гонки со столичными гаишниками. Водитель был пьян, о чем признался во время задержания. Выпить крепкий алкоголь он решил за рулем «Делимобиля».


Накануне в столице республики сотрудники госавтоинспекции приметили иномарку службы каршеринга «Делимобиль» с подозрительным водителем за рулем. Мужчина вел автомобиль агрессивно, подрезал других участников дорожного движения. На требование остановки он вдавил педаль газа в пол, поэтому за ним устроили погоню.

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Любителя высоких скоростей «гнали» от Телецентра до Монумента Дружбы, после чего уфимец решил остановиться. Репортеры bash.news пообщались с незадачливым водителем после задержания.

Артур С., задержанный водитель:
Я не отвечаю за свои неадекватные действия, я был в состоянии аффекта. Я был пьян. Я понимаю, что это ужасно.
Мужчина отметил, что гоняться с сотрудниками полиции ему по итогу не понравилось. На место происшествия незамедлительно прибыл также и представитель «Делимобиля». Выяснилась интересная деталь: на момент регистрации у водителя были права, однако во время управления автомобилем они загадочным образом исчезли.

Дело было так: вечер мужчина начался в Черниковке. Именно там он разблокировал припаркованный автомобиль и поехал на Телецентр. Здесь он достал бутылку крепкого алкогольного напитка и, по его словам, в одиночку выпил 0,7 литров на скамейке. Инспектор удивился тому, как мужчина после этого может держаться на ногах.

Здесь водителю грозит лишение прав сроком на 1,5 года и крупный штраф. По данному факту проводится проверка.

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Источник: bash.news
Фото: bash.news
Видео: bash.news
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