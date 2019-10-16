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Жители Башкирии пожаловались на участившиеся случаи нападение волков

Добавлено: 16.10.19
Просмотров: 84
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Архангельский район
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Жители Башкирии пожаловались на участившиеся случаи нападение волков

Жители села Валентиновка Архангельского района сообщили в социальных сетях об участившихся случаях нападения волков. На днях дикие животные задрали очередную овцу в деревне.


«Такая ситуация продолжается уже месяц. У людей волки задирают и съедают овец и телят вблизи деревни, а теперь уже ходят ночью по улицам. Вчера несколько человек были очевидцами этого. Сегодня обнаружили останки трех овец и задранного теленка», – рассказала жительница деревни.

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Она также отметила, что люди боятся выходить на улицу в темное время, а администрация «замалчивает эту ситуацию».
«А что будет дальше, когда закончатся животные, волки будут нападать на людей? Куда можно обратиться в этой ситуации, никто не знает?» – спросила она.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Ufa_rb
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