Жители Башкирии пожаловались на участившиеся случаи нападение волков

Жители села Валентиновка Архангельского района сообщили в социальных сетях об участившихся случаях нападения волков. На днях дикие животные задрали очередную овцу в деревне.





«Такая ситуация продолжается уже месяц. У людей волки задирают и съедают овец и телят вблизи деревни, а теперь уже ходят ночью по улицам. Вчера несколько человек были очевидцами этого. Сегодня обнаружили останки трех овец и задранного теленка», – рассказала жительница деревни.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Ufa_rb

Она также отметила, что люди боятся выходить на улицу в темное время, а администрация «замалчивает эту ситуацию».«А что будет дальше, когда закончатся животные, волки будут нападать на людей? Куда можно обратиться в этой ситуации, никто не знает?» – спросила она.