В Янауле гость угнал у молодой хозяйки автомобиль

В отдел полиции ОМВД России по городу Янаул поступило сообщение от 22-летней местной жительницы об угоне. За несколько дней до пропажи у нее в квартире был знакомый. К вечеру гость ушел, а чуть позже уехала и сама хозяйка автомобиля. Женщина, после недолгого отъезда, машину во дворе дома не обнаружила.





По предварительным данным, мужчина забрал ключи от автомобиля перед уходом. Однако угон подозреваемый совершил не сразу, а ближе к полуночи. За рулем мужчина находился до тех пор, пока не закончился бензин. Оставив автомобиль в соседнем районе, угонщик скрылся.

На следующий день автомобиль был эвакуирован на автостоянку сотрудниками ГИБДД. Выйти на связь с хозяйкой машины не удалось. Позже, после обнаружения пропажи, женщина сама связалась с полицией.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с экспертами-криминалистами вышли на след предполагаемого злоумышленника. Оказалось, что 28-летний подозреваемый ранее уже был судим по аналогичной статье.По факту угона возбуждено уголовное дело.