В Чекмагушевском районе пьяный мужчина избил водителя скорой

В Чекмагушевском районе Башкирии пьяный сельчанин набросился с кулаками на водителя «скорой помощи». Неотложка приехала в село к супруге дебошира, которая сломала ногу.





Фельдшер, осмотревший пациентку, предложил ей отправиться в районную больницу, чтобы загипсовать конечность. Когда водитель и фельдшер начали грузить даму в машину скорой, пьяный муж сначала тоже захотел забраться в авто, а потом избил водителя, который посмел дотронуться до его жены.

- Мужчина оттолкнул водителя, который помогал фельдшеру втащить тележку с больной в машину «скорой помощи», а затем нанес ему удары по голове и лицу, - рассказали в профсоюзе. - Несмотря на травмы, водитель доставил пострадавшую в больницу, где ей оказали помощь. Местные доктора диагностировали у водителя ушибы верхнего века, головы и колена, предварительный диагноз – сотрясение головного мозга.

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Как сообщили в профсоюзе работников здравоохранения республики, инцидент произошел 9 октября в ночное время в одном из сел Чекмагушевского района Башкирии.Юристы организации направили заявление о нападении на сотрудника медучреждения в районную прокуратуру.Это не первый случай нападения на сотрудников неотложной медицинской помощи в Башкирии за последнее время. Ранее в башкирской полиции сообщали о задержании 23-летней жительницы Октябрьска, которая избила фельдшера металлической палкой, брызгала в его лицо из дезодоранта и вместе с пьяным молодым человеком не выпускали доктора из квартиры, пока не появился участковый полицейский.