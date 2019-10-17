Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Чекмагушевском районе пьяный мужчина избил водителя скорой

В Чекмагушевском районе пьяный мужчина избил водителя скорой

Добавлено: 17.10.19
Просмотров: 99
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чекмагушевский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Чекмагушевском районе пьяный мужчина избил водителя скорой

В Чекмагушевском районе Башкирии пьяный сельчанин набросился с кулаками на водителя «скорой помощи». Неотложка приехала в село к супруге дебошира, которая сломала ногу.


Фельдшер, осмотревший пациентку, предложил ей отправиться в районную больницу, чтобы загипсовать конечность. Когда водитель и фельдшер начали грузить даму в машину скорой, пьяный муж сначала тоже захотел забраться в авто, а потом избил водителя, который посмел дотронуться до его жены.

В Чекмагушевском районе ураганный ветер перевернул "Оку"

Читайте также:

В Чекмагушевском районе ураганный ветер перевернул "Оку"
Как сообщили в профсоюзе работников здравоохранения республики, инцидент произошел 9 октября в ночное время в одном из сел Чекмагушевского района Башкирии.
- Мужчина оттолкнул водителя, который помогал фельдшеру втащить тележку с больной в машину «скорой помощи», а затем нанес ему удары по голове и лицу, - рассказали в профсоюзе. - Несмотря на травмы, водитель доставил пострадавшую в больницу, где ей оказали помощь. Местные доктора диагностировали у водителя ушибы верхнего века, головы и колена, предварительный диагноз – сотрясение головного мозга.
Юристы организации направили заявление о нападении на сотрудника медучреждения в районную прокуратуру.

Это не первый случай нападения на сотрудников неотложной медицинской помощи в Башкирии за последнее время. Ранее в башкирской полиции сообщали о задержании 23-летней жительницы Октябрьска, которая избила фельдшера металлической палкой, брызгала в его лицо из дезодоранта и вместе с пьяным молодым человеком не выпускали доктора из квартиры, пока не появился участковый полицейский.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.sobkor02.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Авария в Зилаирском районе: пьяный водитель «Нивы» вылетел с дороги и врезался в дерево
Происшествия
Авария в Зилаирском районе: пьяный водитель «Нивы» вылетел с дороги и врезался в дерево
В Стерлитамаке буйный пациент напал на фельдшера скорой помощи
Происшествия
В Стерлитамаке буйный пациент напал на фельдшера скорой помощи
Грубый фельдшер отказавшая в помощи пациенту с инсультом работает в Архангельской больнице
Происшествия
Грубый фельдшер отказавшая в помощи пациенту с инсультом работает в Архангельской больнице
ДТП в Чекмагушевском районе: пьяный водитель опрокинул авто в кювет, пострадала пожилая женщина
Происшествия
ДТП в Чекмагушевском районе: пьяный водитель опрокинул авто в кювет, пострадала пожилая женщина
В Учалинском районе на опасном повороте лоб в лоб столкнулись два авто: пострадали трое
Происшествия
В Учалинском районе на опасном повороте лоб в лоб столкнулись два авто: пострадали трое
В Стерлитамаке пьяный молодой человек похитил, а затем сжег легковое авто
Происшествия
В Стерлитамаке пьяный молодой человек похитил, а затем сжег легковое авто
В Чекмагушевском районе пьяный мужчина угнал автомобиль таксиста
Происшествия
В Чекмагушевском районе пьяный мужчина угнал автомобиль таксиста
В Чекмагушевском районе пьяный водитель погубил двух своих пассажиров
Происшествия
В Чекмагушевском районе пьяный водитель погубил двух своих пассажиров
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: