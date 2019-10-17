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Авария в Уфе: на трассе Москва-Уфа столкнулись встречные «Datsun on-DO» и бортовая «Газель»

Добавлено: 17.10.19
Просмотров: 113
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: на трассе Москва-Уфа столкнулись встречные «Datsun on-DO» и бортовая «Газель»

Смертельное ДТП произошло 16 октября днём в Уфимском районе. По данным ГИБДД РБ, на 1326 км автодороги Москва-Уфа столкнулись встречные «Datsun on-DO» и бортовая «Газель», за рулём которого находился 31-летний житель Кушнаренковского района.

В результате аварии в39-летний водитель «Datsun» скончался до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство. Всего 16 октября на дорогах республики зарегистрировано 17 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб и 18 получили травмы.


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Источник: Блог Динара Гильмутдинова
Фото: Блог Динара Гильмутдинова
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