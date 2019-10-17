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В Свердловской области в страшной аварии погибли три вахтовика из Башкирии

Добавлено: 17.10.19
Просмотров: 86
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Свердловской области в страшной аварии погибли три вахтовика из Башкирии

Трое мужчин погибли в страшном столкновении с грузовиком на трассе в Свердловской области, сообщили в региональном управлении МВД. ДТП произошло около 8 часов утра 17 октября на 195-м километре дороги, соединяющей Тюмень и Екатеринбург.

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В районе города Талицы Renault Megan вылетел на встречную полосу и угодил под колеса фуры. Находившийся за рулем легковушки мужчина и два его пассажира погибли на месте. По предварительной версии, водитель уснул по ходу движения. Известно, что погибшие были вахтовиками и держали путь домой, в Башкирию.
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Источник: www.vesti.ru
Фото: vesti.ru
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