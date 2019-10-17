В Свердловской области в страшной аварии погибли три вахтовика из Башкирии

Трое мужчин погибли в страшном столкновении с грузовиком на трассе в Свердловской области, сообщили в региональном управлении МВД. ДТП произошло около 8 часов утра 17 октября на 195-м километре дороги, соединяющей Тюмень и Екатеринбург.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vesti.ru

В районе города Талицы Renault Megan вылетел на встречную полосу и угодил под колеса фуры. Находившийся за рулем легковушки мужчина и два его пассажира погибли на месте. По предварительной версии, водитель уснул по ходу движения. Известно, что погибшие были вахтовиками и держали путь домой, в Башкирию.