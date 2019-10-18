В Куюргазинском районе молодые воришки ранили из пистолета инспектора минприроды

Пострадавший обратился в полицию, и на поиски злоумышленников бросили все силы. В итоге уже через 15 минут на трассе Уфа-Оренбург автоинспекторы остановили автомобиль подозреваемых. Ими оказались двое 19-летних парней, которые промышляли кражей деталей с сельскохозяйственной техники. Во время очередной вылазки госинспектор спугнул воришек, поэтому один из них и открыл стрельбу. Но так молодые люди лишь усугубили свое положение, и теперь им грозит серьезное наказание. правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram