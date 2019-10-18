В Куюргазинском районе молодые воришки ранили из пистолета инспектора минприроды

В Куюргазинском районе Башкирии жертвой преступников едва не стал госинспектор министерства природы республики, который поздно вечером совершал рейд недалеко от деревни Ковалевка.





Все случилось поздним вечером, когда неизвестные выстрелили в инспектора, ранив мужчину в голову. После случившегося стрелки сразу же покинули место преступления на «УАЗе».

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Пострадавший обратился в полицию, и на поиски злоумышленников бросили все силы. В итоге уже через 15 минут на трассе Уфа-Оренбург автоинспекторы остановили автомобиль подозреваемых. Ими оказались двое 19-летних парней, которые промышляли кражей деталей с сельскохозяйственной техники. Во время очередной вылазки госинспектор спугнул воришек, поэтому один из них и открыл стрельбу. Но так молодые люди лишь усугубили свое положение, и теперь им грозит серьезное наказание. правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.