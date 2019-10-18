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В Благовещенском районе мужчина устроил стрельбу на свадьбе и ранил человека

Добавлено: 18.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенском районе мужчина устроил стрельбу на свадьбе и ранил человека

Как сообщается на сайте прокуратуры РБ, в июле прошлого года на свадебном банкете возник конфликт между обвиняемым и одним из гостей.  Перепутав его с поваром кафе, мужчина выстрелил в работника заведения, попав в бедро.


На следующий день, передвигаясь на автомобиле по городу, злоумышленник заметил своего обидчика и устроил скандал прямо на улице. Он несколько раз выстрелил ему в голову, но промахнулся. Кроме того, злоумышленник обвиняется в причинении вреда здоровью незнакомому мужчине в результате ранения из этого же пистолета.

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Процесс совершения преступления зафиксировали камеры наружного наблюдения одного из магазинов.

Подсудимый вину признал частично и, будучи под подпиской о невыезде, покинул территорию республики. Спустя три недели его задержали правоохранительные органы в г. Геленджике.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), двух эпизодов по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: 56nv.ru
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