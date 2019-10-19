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В Белорецком районе несколько мужчин напали на дом местной жительницы

Добавлено: 19.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецком районе несколько мужчин напали на дом местной жительницы

На днях стало известно о вопиющем случае, произошедшем в деревне Ломовка, что в Белорецком районе Башкирии. Местная жительница, мать двоих детей, рассказала о том, как в ночь на 16 октября на ее дом напали несколько местных жителей.


По ее словам, после конфликта с ее мужем, сельчанин привел товарища, и они стали крушить ее дом. Мужчины пригнали манипулятор, на котором сначала протаранили припаркованный автомобиль, а затем и вовсе снесли забор.

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- На том же манипуляторе он таранил наш дом, снёс все железные столбы, в окно летело все, что было во дворе, начиная от кирпичей и заканчивая трубами. В доме была я, муж и сын. Полиция ехала на вызов 3 часа, поступали угрозы, что нас расстреляют, - вспоминает тот жуткий случай Наталья.

По словам женщины, один из нападавших завел бензопилу и стал ломиться в дом с криками и угрозами, что распилит всех жильцов. Другой нападавший пытался залезть в окно, но его остановили прибывшие полицейские.
- Слава Богу наша полиция спустя 3 часа добралась до нас, боюсь подумать, что могло быть с нами. У меня два сына, я опасаюсь за их жизни, я это дело так не оставлю, я буду идти до конца, но добьюсь реального срока для этих беспредельщиков, это не лихие 90-е, - написала женщина в социальных сетях.

Источник: www.ufa.kp.ru
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