В Белорецком районе несколько мужчин напали на дом местной жительницы

На днях стало известно о вопиющем случае, произошедшем в деревне Ломовка, что в Белорецком районе Башкирии. Местная жительница, мать двоих детей, рассказала о том, как в ночь на 16 октября на ее дом напали несколько местных жителей.





По ее словам, после конфликта с ее мужем, сельчанин привел товарища, и они стали крушить ее дом. Мужчины пригнали манипулятор, на котором сначала протаранили припаркованный автомобиль, а затем и вовсе снесли забор.

- Слава Богу наша полиция спустя 3 часа добралась до нас, боюсь подумать, что могло быть с нами. У меня два сына, я опасаюсь за их жизни, я это дело так не оставлю, я буду идти до конца, но добьюсь реального срока для этих беспредельщиков, это не лихие 90-е, - написала женщина в социальных сетях.

- На том же манипуляторе он таранил наш дом, снёс все железные столбы, в окно летело все, что было во дворе, начиная от кирпичей и заканчивая трубами. В доме была я, муж и сын. Полиция ехала на вызов 3 часа, поступали угрозы, что нас расстреляют, - вспоминает тот жуткий случай Наталья.По словам женщины, один из нападавших завел бензопилу и стал ломиться в дом с криками и угрозами, что распилит всех жильцов. Другой нападавший пытался залезть в окно, но его остановили прибывшие полицейские.