Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Кармаскалинском районе: водитель "Subaru Forester" погиб столкнувшись с автоцистерной ЗИЛ

Авария в Кармаскалинском районе: водитель "Subaru Forester" погиб столкнувшись с автоцистерной ЗИЛ

Добавлено: 19.10.19
Просмотров: 112
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Кармаскалинском районе: водитель "Subaru Forester" погиб столкнувшись с автоцистерной ЗИЛ

В Кармаскалинском районе на дороге Уфа-Инзер-Белорецк 50-летний житель Белорецкого района за рулём "Subaru Forester", предположительно, совершил столкновение с попутной автоцистерной ЗИЛ, поворачивающим налево.

ДТП в Кармаскалинском районе: водитель на полном ходу сбил женщину в Улукулево

Читайте также:

ДТП в Кармаскалинском районе: водитель на полном ходу сбил женщину в Улукулево
В результате аварии водитель легкового автомобиля с травмами был госпитализирован, через некоторое время он скончался на больничной койке. - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.sobkor02.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Авария в Иглинском районе: на трассе столкнулись 4 автомобиля
Происшествия
Авария в Иглинском районе: на трассе столкнулись 4 автомобиля
В Краснокамском районе Башкирии погиб водитель врезавшись в КамАЗ
Происшествия
В Краснокамском районе Башкирии погиб водитель врезавшись в КамАЗ
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Происшествия
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
В Зилаирском районе погиб водитель столкнувшись со встречным автобусом
Происшествия
В Зилаирском районе погиб водитель столкнувшись со встречным автобусом
В Кармаскалинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
Происшествия
В Кармаскалинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
Происшествия
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
В Краснокамском районе иномарка врезалась в цистерну с водой
Происшествия
В Краснокамском районе иномарка врезалась в цистерну с водой
Гибель людей на трассе Москва - Уфа спровоцировала женщина-врач
Общество
Гибель людей на трассе Москва - Уфа спровоцировала женщина-врач
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: