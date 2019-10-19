Авария в Кармаскалинском районе: водитель "Subaru Forester" погиб столкнувшись с автоцистерной ЗИЛ

В Кармаскалинском районе на дороге Уфа-Инзер-Белорецк 50-летний житель Белорецкого района за рулём "Subaru Forester", предположительно, совершил столкновение с попутной автоцистерной ЗИЛ, поворачивающим налево.



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В результате аварии водитель легкового автомобиля с травмами был госпитализирован, через некоторое время он скончался на больничной койке. - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.