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В Уфе студенты первого курса колледжа отравились в студенческой столовой

Добавлено: 19.10.19
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе студенты первого курса колледжа отравились в студенческой столовой

Учащиеся колледжа в Уфе попали в больницу после обеда в студенческой столовой. Как рассказал «Вести-Башкортостан» источник в медицинских кругах, семь человек госпитализировали в отделение инфекционной клинической больницы.

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Предварительный диагноз – пищевое отравление. Известно, что все пострадавшие являются студентами первого курса Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Как рассказали медикам сами пострадавшие, они почувствовали недомогание после приема пищи в столовой. Ведется разбирательство.
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Источник: gtrk.tv
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