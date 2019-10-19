В Уфе студенты первого курса колледжа отравились в студенческой столовой

Учащиеся колледжа в Уфе попали в больницу после обеда в студенческой столовой. Как рассказал «Вести-Башкортостан» источник в медицинских кругах, семь человек госпитализировали в отделение инфекционной клинической больницы.



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Предварительный диагноз – пищевое отравление. Известно, что все пострадавшие являются студентами первого курса Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Как рассказали медикам сами пострадавшие, они почувствовали недомогание после приема пищи в столовой. Ведется разбирательство.