В Бирском районе обнаружили тело пропавшей студентки фармучилища

Трагически оборвалась жизнь 19-летней студентки медико-фармацевтического колледжа Руфины Г. Девушка пропала 18 октября в Бирске, а на следующий же день ее родственники получили шокирующую новость. Бездыханное тело девушки было найдено случайными прохожими.





Как стало известно, девушка добровольно ушла из жизни. По словам близких, Руфина долгое время находилась в затяжной депрессии. Погибшей не смогли помочь справиться с негативными мыслями ни друзья, ни приемная семья. Подруга Руфины Кристина сожалеет, что не успела ее образумить. Девушки мечтали поехать в Америку в солнечные Майями, где Руфина могла бы забыть о своих переживаниях.

Руфина, мне искренне жаль, что ты не смогла справиться со своими переживаниями. Лично я бы тебя вытащила с депрессухи, и мы бы уехали в Майами тусить, винцо пить, греться на солнышке.

Руфина, солнышко, прощай. Так жаль твоих родных. Тебе жить и жить, такой молодой ушла.

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Смерть Руфины стала шоком для ее приемной семьи, в особенности для ее родного брата. Их когда-то усыновили добрые люди, которые воспитывали детей, как родных. Близкие не понимают, почему Руфина решилась на такой поступок.