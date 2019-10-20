Авария в Дюртюлинском районе: автобус, следовавший по маршруту Уфа — Казань, съехал в кювет

В Башкортостане 20 октября на трассе М-7, недалеко от Дюртюлей, произошло дорожное происшествие с участием пассажирского транспорта. В группе bash.dtp.official в Instagram сообщается, что автобус, следовавший по маршруту Уфа — Казань, съехал в кювет.



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Фото: bash.dtp.official в Instagram

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию, пояснив, что в дорожном инциденте пострадали три пассажира.У подписчиков появились версии случившегося: «водитель заснул», «на дорогу выбежали дикие животные», «гололедица на дороге, а водитель не «переобул» машину».Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причину и обстоятельства случившегося.