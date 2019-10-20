Авария в Дюртюлинском районе: автобус, следовавший по маршруту Уфа — Казань, съехал в кювет
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкортостане 20 октября на трассе М-7, недалеко от Дюртюлей, произошло дорожное происшествие с участием пассажирского транспорта. В группе bash.dtp.official в Instagram сообщается, что автобус, следовавший по маршруту Уфа — Казань, съехал в кювет.
У подписчиков появились версии случившегося: «водитель заснул», «на дорогу выбежали дикие животные», «гололедица на дороге, а водитель не «переобул» машину».
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причину и обстоятельства случившегося.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: bash.dtp.official в Instagram
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
Происшествия
Авария на трассе Уфа-Белорецк: начальник ГИБДД по Башкирии рассказал подробности
Общество / Происшествия
В Абзелиловском районе Башкирии в ДТП попал автобус с детьми
Происшествия
В Стерлитамакском районе пассажирский НефАЗ съехал в кювет и опрокинулся
Общество / Происшествия
В Башкирии фура протаранила пассажирский автобус
Происшествия
В Абзелиловском районе водитель съехал в кювет и врезался в дерево: погиб человек
Происшествия
В Стерлибашевском районе водитель вез школьников в состоянии алкогольного опьянения
Происшествия
Авария в Сибае: водитель «Опель Астра» при повороте съехал в кювет