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Авария в Дюртюлинском районе: автобус, следовавший по маршруту Уфа — Казань, съехал в кювет

Добавлено: 20.10.19
Просмотров: 41
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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Авария в Дюртюлинском районе: автобус, следовавший по маршруту Уфа — Казань, съехал в кювет

В Башкортостане 20 октября на трассе М-7, недалеко от Дюртюлей, произошло дорожное происшествие с участием пассажирского транспорта. В группе bash.dtp.official в Instagram сообщается, что автобус, следовавший по маршруту Уфа — Казань, съехал в кювет.

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В пресс-службе региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию, пояснив, что в дорожном инциденте пострадали три пассажира.

У подписчиков появились версии случившегося: «водитель заснул», «на дорогу выбежали дикие животные», «гололедица на дороге, а водитель не «переобул» машину».

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причину и обстоятельства случившегося.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: bash.dtp.official в Instagram
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