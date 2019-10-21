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В Бирске двое мужчин похитили бытовую технику из частного дома

Добавлено: 21.10.19
Просмотров: 20
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирске двое мужчин похитили бытовую технику из частного дома

Двое неизвестных разбили стекла, проникли в жилище через окно и забрали с собой целый набор домашней техники.


В Отдел полиции поступило заявление от 33-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что пока она находилась на заработках в другом регионе, из ее дома совершена кража бытовой техники.

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По предварительным данным, двое неизвестных проникли во двор частного дома жительницы Бирска. Приятели разбили стекла и проникли в жилище через окно, изначально надеясь найти там металлолом и в последующем сбыть его. Однако вместо чермета незваные гости забрали с собой целый набор домашней техники: две мультиварки, хлебопечку, ТВ-приставку, DVD-плеер, музыкальные колонки и бензопилу из гаража.

Мать заявительницы приглядывала за домом в отсутствии дочери. Когда она в очередной раз пришла проведать жилье, то обнаружила следы проникновения и сразу же сообщила ей о случившемся. Находясь в поезде, потерпевшая сообщила о происшествии стражам порядка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в краже были найдены. Ими оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за подобные преступления 23-летний и 27-летний местные жители. Молодые люди признались в совершенном, похищенное было изъято.

По факту кражи в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

Также полицейскими проверяется причастность фигурантов уголовных дел к другому факту проникновения в частные владения.

Источник: 02.мвд.рф
Фото: 1reg.by
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