В Бирске двое мужчин похитили бытовую технику из частного дома
Двое неизвестных разбили стекла, проникли в жилище через окно и забрали с собой целый набор домашней техники.
В Отдел полиции поступило заявление от 33-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что пока она находилась на заработках в другом регионе, из ее дома совершена кража бытовой техники.Бирска. Приятели разбили стекла и проникли в жилище через окно, изначально надеясь найти там металлолом и в последующем сбыть его. Однако вместо чермета незваные гости забрали с собой целый набор домашней техники: две мультиварки, хлебопечку, ТВ-приставку, DVD-плеер, музыкальные колонки и бензопилу из гаража.
Мать заявительницы приглядывала за домом в отсутствии дочери. Когда она в очередной раз пришла проведать жилье, то обнаружила следы проникновения и сразу же сообщила ей о случившемся. Находясь в поезде, потерпевшая сообщила о происшествии стражам порядка.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в краже были найдены. Ими оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за подобные преступления 23-летний и 27-летний местные жители. Молодые люди признались в совершенном, похищенное было изъято.
По факту кражи в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.
Также полицейскими проверяется причастность фигурантов уголовных дел к другому факту проникновения в частные владения.